Alessandra Rosaldo y su romántica declaración de amor a Eugenio Derbez: ‘Todo se hace realidad contigo’

En el matrimonio de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez no es necesaria una fecha especial para expresar su amor. Orgullosa del último logro del actor, quien forma parte de la película nominada al Óscar, CODA, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su esposo con quien ha alcanzado todas las metas que se propusieron cuando comenzaron su relación. El pasado 5 de febrero, la pareja celebró 10 años de la icónica propuesta de matrimonio que le realizó Eugenio a Alessandra en un restaurante de la Ciudad de México, hasta donde el actor llegó a caballo vestido de príncipe azul, fue tan grande la producción que el grupo Reik estuvo ahí para cantarles el tema Creo en ti, una canción que fue pieza clave en su boda, realizada el 7 de julio de 2012.

Con una foto inédita de ambos sobre una alfombra roja, mirándose tiernamente, cuando ambos contestaban una pregunta, Alessandra escribió: “Tú y yo, protagonistas de nuestra propia película. Todo lo que soñamos, planeamos, imaginamos y todo lo que ni siquiera nos pasó por la cabeza. Todo se hace realidad contigo”. Conmovido por esta romántica declaración de amor, Eugenio escribió en los comentarios: “Y aquí seguimos”. La historia de amor entre la pareja es digna, como puntualizó ella en este mensaje, de un romántico guión de película, pues el flechazo se dio en el sitio donde el comediante se siente más seguro: el trabajo. Recordemos que Cupido flechó a los actores durante un viaje a Canadá hasta donde se trasladaron para grabar Vecinos, programa que en ese entonces dirigía Eugenio Derbez y al que Alessandra acudió como invitada.

El resto es historia, ahora, los actores están a unos meses de celebrar 10 años de matrimonio: “Creo que los dos somos inmensamente afortunados de habernos encontrado, de seguir juntos y de nuestra historia de amor que es hermosa”, declaró hace unos días la cantante al programa Hoy día, durante su arribo a la Ciudad de México donde, mañana, realizará una presentación con el 90’s Pop Tour. En este encuentro con la prensa, Alessandra aprovechó para hablar de lo orgullosa que está de su esposo quien, forma parte de una de las cintas nominadas al Óscar en la categoría de Mejor Película: “¡Sí, imáginate! Morimos de emoción, estamos muy contentos, muy orgullosos, con muchos nervios de estar viviendo este momento tan importante para él y para sus compañeros, aparte, con una película tan, tan hermosa”, dijo la cantante.

Alessandra resaltó que el éxito que Eugenio está experimentando en Hollywood se debe al gran esfuerzo y trabajo que ha realizado el actor durante años: “Eugenio siempre ha sido así de tomar riesgos, de aventarse al vacío, de hacer lo inimaginable, de probar y es el resultado de eso, de muchos años de tomar riesgos y de hacer las cosas bien”, agregó. Tras darse a conocer la nominación de CODA, la cantante tomó sus redes sociales para felicitar públicamente a Eugenio: “¡Felicidades, amor mío @EDerbez! Te mereces éste y todos los regalos que la vida te puede dar. Cada proyecto que lleva tu nombre ya sea como productor, actor, director o escritor, resuena y vibra alto, porque lleva tu corazón, el corazón que nos ha tocado a millones que te admiramos y que vamos siguiendo su ritmo”, escribió al lado de una imagen del actor durante el anuncio de la nominación.

Amor a primera vista

Hace dos años, Alessandra Rosaldo le ofreció una entrañable entrevista al programa Hoy en la que le contó a Jorge El Burro Van Rankin recordó cómo surgió el amor con Eugenio Derbez: “El flechazo se dio en el 2006, cuando me invitaron a participar en Vecinos, para este programa, él iba a aparecer, yo iba a aparecer, íbamos a hacer pareja dentro del capítulo y se grabó en Canadá y que nos enamoramos. Fue amor a primera vista, fue flechazo instantáneo, fue incontrolable, hubo magia, yo sentí algo desde que lo vi, yo sentí mariposas en la panza que no se me quitaron en los 4 días que estuvimos ahí”, contó la cantante quien puntualizó que tras el flechazo, pasaron 7 meses para que comenzaran su noviazgo, 6 años después de relación llegaron al altar.