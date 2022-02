Adrián Uribe ya no es exclusivo de Televisa: ‘Soy libre para trabajar en cualquier empresa’

Después de más de dos décadas como actor exclusivo de Televisa, Adrián Uribe dio a conocer que su contrato con la televisora terminó el año pasado, desde entonces, el actor trabaja por proyecto con la televisora. Para sorpresa de sus fanáticos, el comediante dio a conocer en entrevista con Ventaneando que ya no es parte del elenco exclusivo de Televisa. El actor aprovechó para agradecer a la empresa por ser su casa durante todos estos años en los que se consolidó como actor, ahora, está listo para volar y colaborar con producciones que no pertenezcan a la televisora de San Ángel.

Por primera ocasión, Adrián Uribe dio detalles de su relación laboral con Televisa: “Hoy por hoy ya no soy exclusivo de Televisa, de hecho, esto no lo había dicho, es la primera vez. Desde junio del año pasado yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, dijo. El comediante explicó que las puertas de la televisora siguen abiertas para él: “Ahora, seguiré trabajando para Televisa haciendo ciertos proyectos. Estoy muy agradecido obviamente con la empresa, con Televisa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, dijo.

Adrián dio a conocer que ha creado, al lado de su mánager, Nadir Assis, y de sus amigos Adal Ramones y Omar Chaparro la casa productora Sold out con la que crearán diferente tipo de contenido: “Por eso creamos esta productora para hacer nuestro propio contenido, así que, de aquí en adelante, a volar”, explicó. Durante esta entrevista, el comediante también habló de su boda con la brasileña, Thuany Martins, con quien se casaría el mes pasado: “Íbamos a hacer la boda el 15 de enero en Acapulco, iba a hacer algo lindo, una boda chiquita, 3 mil personas… no, no es cierto, éramos poquitas personas, pero bueno todo se movió por el Covid, afortunadamente mi mujer está bien, a mi hijo también le dio, él fue asintomático y a mí no me ha dado”, explicó.

Su llegada a Televisa

Hace unos meses, Adrián Uribe le contó a Yordi Rosado cómo fue su ingreso a Televisa, un sueño que comenzó cuando acudió como payaso al cumpleaños del hijo de una importante productora: “Veo su tarjeta con el logotipo de Televisa -yo estudiaba teatro- y decía: ‘Productora Carla Estrada”. Recordó que en aquella ocasión estuvo cerca de ingresar a La fábrica de sueños: “Pasó el tiempo, meses, y un día suena el teléfono de mi casa y mi mamá me dice: ‘Te habla Carla Estrada de Televisa’ (…) y me dice: ‘Es que ya va a hacer el cumpleaños de mi hijo y quiero que vengas de payasito’”, recordó entre risas el comediante quien, tiempo después sí cumplió su sueño.

Según recordó, en esa época en la que comenzó a integrar a su rutina de comedia a un policía de tránsito que llamó la atención de dos importantes ejecutivos de la televisora que fueron quienes le dieron su primera oportunidad frente a las cámaras: “Ricardo Pérez Teuffer me vio me de policía y luego, Rafa Bustillos, otro ejecutivo, también me vio y se platicaron, me citan en Televisa y me dicen: ‘Oye nos encantaría que hicieras unas cápsulas, necesitamos gente joven, en algún momento imagínate en las Olimpiadas como Derbez’. Y empecé a hacer unas cápsulas de policía de tránsito en el programa de Más deporte y empezó Poncho Aurelio, entonces yo empecé a ser conocido por Poncho Aurelio”, narró el comediante. El resto es historia, pues después vino el programa que lo lanzaría a la fama nacional: “Era el único desconocido de La Hora Pico y me empieza a ir muy bien, viene el Vítor, los realitys, Bailando por un sueño, que me fue súper bien”, puntualizó.