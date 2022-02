Como nunca, Luis Ernesto Franco hace una importante aclaración sobre su boda

Proteger su entorno privado es una regla que Luis Ernesto Franco sigue al pie de la letra, sobre todo en estos momentos de su faceta como hombre recién casado, tras haber unido su vida en matrimonio con la modelo de origen ruso Roza Laven. La noticia de su enlace, destapada por el actor y su esposa en enero pasado a través de sus respectivas redes sociales, generó tal incertidumbre y sorpresa que de inmediato circularon versiones de una supuesta boda secreta, dichos a los que finalmente El Güero, como también es conocido, se ha referido en su reciente paso por México, a propósito de la promoción del más reciente proyecto televisivo en el que participa, la serie titulada Señorita 89.

Fue el pasado enero cuando Luis Ernesto celebró este nuevo comienzo, el cual compartió sólo con su familia y sus amigos más cercanos, entre ellos la actriz Camila Sodi, quien en un comentario en Instagram reveló sentirse feliz de haber sido elegida para ser dama de honor. Sin embargo, el hermetismo con el que el intérprete mantuvo este acontecimiento es parte de un compromiso extendido a todas las esferas de su vida privada, lo que incluso ha sido más fácil gracias a que desde hace un tiempo radica en Estados Unidos. “Yo creo que la belleza de no vivir en México es que tengo mi vida personal como apartada de las cámaras y cuando estoy acá es porque estoy promocionando proyectos, porque estoy promocionando trabajo…”, dijo en entrevista con el programa matutino Sale El Sol.

Directo como suele ser, Luis Ernesto también se refirió a las versiones de su supuesta boda secreta con la maniquí rusa, no sin antes afirmar que las decisiones tomadas para proteger su círculo más íntimo han sido las mejores. “Lo he hecho muy bien, poder dividir mi vida personal y mi vida de trabajo. No me casé en secreto, simplemente no lo hice público, que es distinto…”, aseguró el actor, quien como pocas veces abrió su corazón sobre este tema. “Yo respeto la manera en que maneje la vida tanto personal como profesional cada quien. Para mí yo creo que lo más sano y lo que me ha funcionado después de varios errores que he cometido, porque no siempre ha sido así es que mi vida personal es personal y prefiero mantenerla alejada de mi trabajo y separarla…”.

¿Quiere formar una familia?

Mientras en el presente todo transcurre de manera favorable para Luis Ernesto Franco, en el futuro tampoco descarta tener hijos, por lo que habló de cuándo podría darse esa posibilidad. “Sí está en mis planes hacer familia, ¿cuándo? Dios dirá…”, respondió con toda seguridad en otra de las entrevistas que concedió, esta vez al programa de espectáculos Ventaneando, aunque sin ahondar en más detalles. En otro momento, y de manera simpática al hablar del origen ruso de su esposa también afirmó: “Todavía no aprendo ni bien español y quieres que aprenda ruso, está complicado. Ella va mejor con el español…”, dijo entre risas.

El Güero además puso en alto este momento, pues todo marcha para él de la mejor manera, orgulloso del equilibrio que ha logrado consolidar a lo largo de los años y que finalmente ha rendido frutos. “Estoy muy contento, estoy muy feliz en todas las etapas de mi vida y hace un año sentía lo mismo, y tiene que ver con que la mejor etapa de mi vida, ahorita, hoy por hoy, no tiene que ver con lo que va a venir o con lo que pasó. Tiene que ver con saber vivir el presente y valorar las cosas importantes…”.

