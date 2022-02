Horacio Pancheri se sincera y opina sobre la boda de Marimar Vega

Desde que Marimar Vega y Horacio Pancheri pusieron punto final a su romance mucho ha pasado en la vida sentimental de los actores. No solo el argentino inició un noviazgo que lo mantiene ilusionado, sino que la actriz también se dio otra oportunidad en el amor, esta vez al lado del productor Jerónimo Rodríguez, con quien ya planea casarse, luego de haberse comprometido en agosto de 2021. Como nunca, el galán de televisión se refirió recientemente al futuro enlace de su ex, dejando clara su postura ante esta noticia que ha causado revuelo. Mientras tanto, la protagonista de la película La Boda de Valentina ha manejado todo con discreción, dando solo algunos vistazos de lo que acontece previo a la importante fecha, como la celebración de su despedida de soltera en días pasados.

Pancheri fue abordado por la prensa y, tan directo como suele ser, respondió al ser cuestionado sobre la próxima boda de Marimar, quien hizo oficial su ruptura con el actor a través de un comunicado en enero de 2021. “Se casa Marimar. Estoy muy feliz por ella, le deseo lo mejor siempre. Así que bueno, ojalá que este camino nuevo para ella que sea feliz y lo que esté buscando que lo encuentre…”, dijo el intérprete en entrevista con el programa televisivo Ventaneando. Lo cierto es que la conclusión de ese romance se dio al parecer en los mejores términos, y para muestra las palabras con las que Horacio expresa su aprecio a la estrella. “Siempre le voy a desear lo mejor”, aseguró.

Para despejar cualquier duda, Pancheri hizo énfasis en la manera en que se dieron las cosas al momento de romper con Marimar, con quien actualmente mantiene una relación de armonía. “Sí, (quedamos como amigos), muy amigos. Sí, sí…”, apuntó, aunque sin ahondar en las razones por las cuales ese noviazgo no logró prosperar. “No funcionó, pues bueno, cada quien por su lado. Claro (me quedo con lo bonito y lo vivido) …”, señaló. Por ahora, Horacio no solo se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, pues a la par disfruta al máximo de la oportunidad que se ha dado en el amor, ahora junto a Isa Valero, la guapa venezolana con la que suele posar de manera recurrente en sus redes sociales, haciendo evidente el gran cariño y complicidad que los mantiene unidos.

En otro instante, Pancheri acabó con la incertidumbre al preguntarle sobre si tiene planes de una boda con Isa, a lo que el actor respondió seguro de los proyectos a futuro que en este momento tiene en puerta. “¿Si me caso yo? No, todavía no. Estamos muy felices con Isa…”, dijo, para luego destacar lo importante que ha sido para ambos llevar todo con calma. “Estamos conociéndonos, disfrutando de este momento tan bonito. Así que nada, cuando haya boda se van a enterar, pero ahora tranquilos. Con Isa (me casaré) cuando llegue el momento…”, aseguró el argentino, quien ha sido muy discreto en torno a este tema.

¿Qué ha dicho Marimar de su vida sentimental?

Aunque evita hablar de los asuntos ligados al corazón públicamente, Marimar se ha sincerado con sus fanáticos a través de las redes sociales, espacio en el que en días pasados inició una dinámica de preguntas y respuestas para referirse a algunos de los aspectos más vulnerables de su vida, entre ellos el sentimental. “Y sí, también me enamoro y me desenamoro, me divorcié y ahora me voy a casar y vivo en México, pero también en LA. Y así toda esa dualidad y complejidad soy…”, expresó en ese espacio, mismo en el que hizo un llamado a sus fanáticos para aceptarse y amarse tal cual son.

