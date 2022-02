Angélica Rivera celebra en Malibú el cumpleaños de su yerno Pablo Bernot

Los Ángeles se convirtió en el punto de reunión para la familia de Sofía Castro que fue convocada al cumpleaños número 31 de Pablo Bernot, su novio desde hace dos años. El restaurante Nobu de Malibú fue el escenario que la actriz eligió para que el cumpleañero soplara las velitas de su pastel cobijado por su círculo más cercano, entre ellos, Angélica Rivera quien posó al lado del . Esta aparición de la actriz en Instagram, coincide con su reciente debut en Tik Tok donde la vimos mostrar su lado más divertido al lado de sus hijas bailando uno de los famosos trends de esta red social.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para este año, Sofía quiso consentir a Pablo con una cena en la que la invitada más especial fue Angélica Rivera quien posó al lado de su yerno: “Festejando con la suegra”, escribió la joven actriz sobre una imagen en la que aparecen juntos su mamá y su novio. En esta instantánea destaca la belleza de la actriz a quien vemos usando una chamarra roja con detalles negros y utilizando su sonrisa como su “accesorio” más importante; por su parte, Pablo Bernot eligió un look muy casual para esta cena en la que disfrutó de la compañía de su novia y de su suegra. Desde Boston, Fernanda Castro, hermana menor de Sofía, también le envió sus buenos deseos: “¡Feliz cumpleaños al peor cuñado del mundo!”, escribió en tono de broma sobre una imagen captada durante el verano pasado en sus vacaciones familiares a la Rivera Francesa.

VER GALERÍA

Desde que su noviazgo con Pablo Bernot comenzó, el joven superó con creces la prueba de conocer a los papás de su novia pues, de acuerdo con la propia Sofía, el joven tiene una excelente relación con Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, declaró la actriz en julio del año pasado a Ventaneando. En mayo pasado, Sofía habló de lo importante que es tener cerca a su familia: “Mi mamá está mejor que nunca, está guapísima, está muy contenta. Mi mamá, mis hermanas, mi papá, tenemos una relación muy unida desde que somos muy chiquitas, tengo una gran mamá y un gran papá, siempre nos hemos mantenido muy unidos y sobre todo, con muchísimo respeto”, comentó a la prensa.

El festejo de Pablo en Los Ángeles

Además de la cena con Angélica Rivera, Sofía le dedicó todo el día a Pablo Bernot organizando varias sorpresas para él. Comenzó desde muy temprano con una publicación en Instagram donde se les ve muy románticos: “Happy Birthday baby. I love you”, escribió sobre esta instantánea. Más tarde, mientras le cantaban Las Mañanitas, Sofía y el cumpleañero posaron para otra imagen que ella acompañó de la frase: “¡Qué seas inmensamente feliz por más años juntos! Te amo”. Por último, en Nobu, Sofía también aprovechó para tomarse una foto con su novio: “Con mi cumpleañero”.

VER GALERÍA

Como parte de los festejos por su cumpleaños, Sofía y Pablo visitaron el LACMA (Los Ángeles County Museum of Art) desde donde la actriz compartió varias historias, como una obra dedicada a la pintora mexicana Frida Khalo. La relación de la actriz y su novio va tan bien que ya han pensado en llegar al altar, tal como lo contó Sofía el año pasado: “Obviamente con todo lo de la pandemia pues nos vino a sacudir, pero no hay anillo todavía, no hay plan de boda, no hay fecha, ni nada, pero bueno, ahorita en el camino que estamos caminando juntos pues sí… Todo apunta a que sí. Y sí, por supuesto que le digo que sí, quién sabe para cuándo la boda con esta pandemia, pero sí le digo que sí”, dijo la actriz en entrevista con Univisión.