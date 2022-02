Maki desmiente los rumores y alza la voz: ‘Me parece una falta de respeto’

Pocas veces Maki usa sus redes sociales para hacer alusión a lo que se dice de ella en los medios de comunicación; sin embargo, esta tarde, hizo una excepción a su regla y utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la información que una publicación difundió en la que se le relacionaba sentimentalmente con el padre de sus hijas. La actriz dejó claro que la convivencia con Juan Soler es únicamente por su papel de papás, aunque aprovechó para reconocer que su ex es incondicional para ella y para sus hijas, además pidió a sus fans no creer estos rumores sin fundamentos.

Maki comenzó reconociendo por qué, en esta ocasión, creyó importante poner punto final a las especulaciones: “Siento que me quedé callada siempre, me han pasado cosas que antes no me sucedían con la prensa y sí quiero aclarar, ayer me mandaron unas fotos en las que estamos Juan y yo saliendo de Televisa, porque yo choqué mi camioneta -y tengo pruebas- entonces me hizo favor de pasar a recogerme, porque teníamos que ir a recoger a las niñas, para hacer cosas, referente a las niñas. Yo no vivo con él, él tiene una novia que está en Argentina igual y ni se entera de estas cosas, pero me parece una falta de respeto la verdad”, explicó.

La actriz aseguró que no permitirá que este tipo de publicaciones afecte a terceras personas: “Dicen: ‘Ellos lo van a negar’. Estoy cansada de las mentiras, estoy cansada de que embarren gente que no tiene nada que ver y que de cierta forma no puedo salir a defender y la verdad es muy incómodo, porque de un tiempo para acá he decidido hablar de mi vida privada, nunca me han visto con nadie, me han visto sola desde hace dos años y es porque no quiero pasar por estos malos como estos y ustedes no saben si yo estoy con alguien o no. Imagínense qué desagradable, en el caso que yo estuviera con alguien y viera esa nota. Al fin y al cabo, sí afecta”, continuó.

También expresó su inconformidad sobre el uso de la imagen de Mía y Azul, sus hijas: “Me pareció súper feo que mostraran a mis hijas, no estoy de acuerdo con cómo se manejaron”, dijo. Por fortuna, sabe que su círculo más cercano sabe muy bien cómo es la realidad: “Obviamente siempre hay gente que te conoce y que sabe la verdad, pero hay mucha gente que no y que cree lo que dicen estas revistas y no es cierto”. Después de mucho tiempo pasando por alto los señalamientos, la actriz puso un alto: “Ya he ignorado muchas veces, muchas cosas que no son ciertas (…) ustedes saben que yo siempre les digo la verdad, no me gustan las mentiras, a veces la riego como todos, porque soy humana, pero bueno, me siento como que esto me deja más en paz”, agregó.

Juan Soler, un gran apoyo

Maki hizo hincapié en que la relación con Juan Soler es únicamente en su papel como padres, de hecho, aprovechó para enlistar las cualidades del actor quien, desde hace un tiempo tiene una novia en Argentina: “La realidad es esa, era desmentir que Juan y yo no estamos juntos, nos queremos mucho, él es incondicional para mí y para mis hijas, es un gran hombre, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia él, pero no estamos juntos como pareja, él tiene otra relación, yo el día que tenga una relación, que diga: ‘Ya me voy a casar con esta persona’, se los diré, mientras tanto, mi vida privada y las personas que están en mi alrededor los mantendré privados, porque creo que no está padre que la gente que no está en el medio aparezca en las revistas, no sé, es algo muy difícil de mantener”, detalló.