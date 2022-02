¿Qué hará Ángela Aguilar en La Herencia, la nueva telenovela de Televisa?

Tal como lo anunció Televisa este 2022 será un gran año para las telenovelas producidas en La Fábrica de los sueños. Uno de los detalles que más han puesto empeño es en los temas musicales de las historias. Después de la versión de Si nos dejan, que interpretaron Belinda y Christian Nodal, para la telenovela del mismo nombre, se alistan otros grandes canciones, tal como escuchamos ayer en el estreno de Los ricos también lloran donde la parte musical corre a cargo de Lucero y Cristian Castro, quienes grabaron dos duetos para este melodrama. Ahora, es el turno de Ángela Aguilar quien se encargará de interpretar el tema La Malagueña para La Herencia, producción de Juan Osorio, que llegará a la pantalla chica en marzo próximo y que será protagonizada por Michelle Renaud.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante compartió una imagen en la que la vemos posando con el elenco masculino de esta telenovela compuesto por Matías Novoa, Daniel Elbittar, Juan Pablo Gil, Emmanuel Palomares y Mauricio Henao. En la instantánea, con la que Ángela provocó la reacción de más de 440 mil seguidores y varios comentarios, entre ellos, uno de los galanes de la trama, Juan Pablo Gil quien le escribió: “Un gran honor”, además, el actor compartió en su feed una imagen con la cantante: “Grabando La Herencia con Ángela Aguilar”. Esta imagen fue captada ayer por la tarde durante la filmación del promocional de entrada de esta historia.

Para este proyecto, Ángela no sólo interpretará la canción, también formará parte de la entrada de la telenovela donde aparecerá, guapísima, con un estiloso vestidito cantando a caballo: “Próximamente”, escribió en su perfil. Durante las grabaciones, la joven cantante habló para Televisa Espectáculos sobre lo especial que es para ella formar parte de esta importante producción: “Siento que la novela está increíble y también como que tiene mucho que ver, se llama La Herencia, yo soy la herencia de mi papá, de mi abuelo, de esa música, de la trayectoria, queda muy bien”, declaró.

Orgullosa de su herencia

Si de herencia hablamos, la familia Aguilar posee uno de los legados más importantes en la música vernácula, una situación que lleva de orgullo a Ángela quien comenzó a cantar desde muy chiquita influenciada por su abuelita, Doña Flor Silvestre quien falleció en diciembre de 2020, dejando una huella muy especial en toda la familia, pero sobre en la cantante, debido a lo cercanas que eran: “Fuerte, para mí fue muy fuerte (la muerte de su abuelita), inclusive ahorita no lo quiero pensar. La llevo conmigo siempre, la recuerdo y siempre canto sus canciones y más allá de lo que uno ve, estoy muy unida a ella y sí, es muy fuerte, no se me ha pasado y no creo que se me pase”, reconoció la joven cantante en entrevista con Telemundo en octubre pasado.

En aquella conversación, la joven reconoció que debido al aislamiento tuvo la oportunidad de convivir más que nunca con su abuelita antes de que partiera: “Yo aprendí a hacer uñas en esta pandemia y mi abuelita Flor ya sabes cómo era con sus uñas, entonces, yo creo que yo le hacía fácil las uñas dos veces a la semana y a ella le gustaba”, recordó. Por último, habló del homenaje que le hace a su abuelita cada que sale al escenario: “Yo empiezo cada show con una canción suya, siempre y uso su silla de montar y siempre traigo algo de ella, siempre. Entonces sé que cada show va a empezar súper bien, porque lo voy a empezar junto a ella”, explicó.