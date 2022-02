Marisol González revela la verdadera razón de su salida de Hoy

Han pasado ya 8 meses desde que Marisol González se despidió, entre lágrimas, del programa Hoy, un proyecto que marcó su carrera y que tuvo que dejar por la que es su prioridad en la vida: su familia. Durante su visita al programa de Youtube Pinky Promise abrió su corazón y dio detalles de por qué tuvo que dejar el que consideraba el trabajo de sus sueños. Luego de 11 años en deportes, la presentadora fue recibida con los brazos abiertos en el matutino donde la vimos brillar en una faceta muy diferente a lo que había venido haciendo. Por primera ocasión, Marisol reconoció por qué se fue de la emisión y cuáles son sus planes a futuro: “Estuve dos años en Hoy, casi tres, y dejé tantito por la familia”, dijo.

Marisol detalló que con la pandemia, la situación en casa cambió debido a las clases virtuales, una etapa en la que su esposo la estuvo apoyando mucho: “Se juntó con la pandemia, complicó las cosas las clases en línea, mi esposo se aventaba todas las mañanas las clases en línea con las niñas, sobre todo, porque tenemos una hija muy hiperactiva, que es la grande, entonces era muy difícil, más como hombre, él tiene menos paciencia, yo me considero con más paciencia, él tenía otros proyectos y me dijo: ‘¿Te parece si ahora tú me apoyas?’ y sí, paré un poquito y ahorita estoy trabajando por proyecto”, confesó la exreina de belleza.

La presentadora aseguró que cuando dejó el matutino se encontraba en su mejor momento, razón que hizo esta despedida mucho más dolorosa: “Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar, pero no sólo fue hacer una pausa en un programa, fue hacer una pausa después de haber trabajado tantos años, que por más que quieras estar con tu familia es bien difícil”, recordó. Aunque se encontraba en un gran momento, su agenda de trabajo no era compatible con las necesidades de su hogar: “A mí es lo que más se me ha complicado, porque tengo una familia muy unida y como que sí les quiero dar todo a las niñas, pero de repente me voy. Mi esposo me ayuda mucho, pero también se hace bolas”, dijo.

Marisol también contó que tras su salida del matutino, adaptarse al cambio también fue muy retador: “Yo me fui a Torreón, porque mi esposo tiene unas cosas allá en Torreón y estuvimos ahí un rato, yo no tenía ganas ni de hacer ejercicio, empecé a subir de peso, me sentía como que me falta esa parte de saber que tenía un proyecto, de repente la incertidumbre de decir: ‘Dejaste esto’, fue una pausa súper fuerte, me habían salido muchas campañas, porque fue un freno de todo. Siempre he sido súper independiente, mi esposo me apoya muchísimo, no digo que no, pero siempre me ha gustado esa seguridad de trabajar y yo generar”, explicó. Con el tiempo, la presentadora reconoce que el sacrificio ha valido la pena: “Desde que me salí de trabajar dije: ‘Ahora sí se agarran porque habrá clases, clases y clase, van a aprovechar a su mamá’ y me encanta ver los frutos y mira, todo se acomodó y ya tengo un proyecto”.

Su llegada a Hoy

Durante esta entrevista, Marisol recordó cómo fue su llegada a Hoy, una época en la que fue la nueva del programa: “Fue un proceso adaptarme y más después de venir de puro hombre y de repente llegar a este mundo totalmente distinto, me costó mucho llegar e integrarme, porque yo estaba en mi rollo y eso molestaba un poco, no quería llegar incomodar y terminaba incomodando más no integrándome al 100, pero al final, yo creo que me fui en el momento en el que más contenta estaba, en el que más integrada me sentía, cuando todos ya me habían arropado. Voy a sonar muy cliché, pero al final, se hizo como una familia”, confesó. Por último, la exreina de belleza adelantó que próximamente estará de vuelta frente la pantalla: “Gracias a Dios todo se acomoda, ya tengo un proyecto, justo lo que quería proyectos esporádicos que pueda estar con mi familia, pero no dejar de trabajar que es lo que a mí me alimenta”, dijo.