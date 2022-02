JBalvin sobre el estado de salud de su mamá: ‘Lastimosamente está en cuidados intensivos’

Hace una semana, el cantante JBalvin recurrió a su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores se unieran en oración por la salud de su mamá, Doña Alba Mery, quien fue hospitalizada a principios de febrero debido a complicaciones derivadas del Covid-19. En las últimas horas, el colombiano reapareció en redes sociales para agradecer al público el recibimiento de su nueva canción Niño Soñador y por los mensajes que le han llegado preguntando por la salud de su mamá quien fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, una situación que mantiene en incertidumbre a la familia.

Visiblemente preocupado, el cantante reveló qué está ocurriendo con su mamá: “Gracias a todos los que me mandan saludos para mi madre. Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, eso es parte de la vida”, explicó. El colombiano se solidarizó con sus seguidores que están atravesando por una situación similar: “Es para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos que tienen a alguien enfermo, que se la están pasando mal, aquí también son tomados en cuenta”, finalizó el reguetonero quien, apenas hace unos días, compartió un tierno video al lado de su hijo Río.

En otra historia, JBalvin compartió una conmovedora imagen de su papá visitando a su mamá en el hospital. El cantante acompañó esta entrañable instantánea de una poderosa reflexión: “Eso sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no en cómo destruir, el tiempo que es sagrado, utilízalo para construir y tener tu mente en paz. Porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo, porque busco cómo ser mejor y no dañar a los demás. No pierdan su tiempo con odio, que por ahí no es y tampoco el camino. Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”, finalizó.

Pide oraciones por la salud de su mamá

Fue la semana pasada cuando el cantante abrió su corazón y les contó a sus fans la situación familiar por la que está atravesando, luego de la hospitalización de su mamá, después de presentar complicaciones derivadas del Covid-19: “Lo bueno es que entiendan muchas veces, que somos seres humanos iguales a todo el mundo y que nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, en general”, comentó en la primera parte de su mensaje. Balvin continuó dando detalles de por qué su mamá tuvo que ser internada: “Así que mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por el Covid y pido oraciones por ella para que podamos salir de esto”, agregó.

La fe de la familia del cantante es muy grande debido a que, fueron sus oraciones, las que hicieron que Doña Alba Mery se curara de Porfiria aguda intermitente, un tipo de cáncer que ataca la hemoglobina, que le diagnosticaron en 2016, así lo contó la señora en entrevista con el programa Primer Impacto: “Me abrazó la luz y me salvé de una enfermedad incurable. Yo sentí la luz que me sanó, pero cuando lo conté nadie me lo creía. Los exámenes dieron que estoy completamente sana, no hay una explicación científica. Yo desde que me sané he tenido como premoniciones, como el accidente de Josesito”, comentó la señora haciendo referencia al accidente aéreo que su hijo sufrió durante un viaje a Las Bahamas.