Jorge Salinas sobre el reencuentro con su hija Gabriella: ‘Me dio muchísimo gusto estar con ella’

Hace un par de días, Gabriella Cataño, la hija mayor de Jorge Salinas causó revuelo en redes sociales con un álbum de imágenes de su visita a la Ciudad de México, donde protagonizaron un entrañable reencuentro de padre e hija. De acuerdo con sus publicaciones en Instagram, durante esta visita también tuvo la oportunidad de disfrutar de la compañía de sus hermanos menores, Máxima y León, los hijos que Salinas tiene con su actual esposa Elizabeth Álvarez con quien, la joven de 26 años también convivió. Fue durante la premier del musical José el soñador que Jorge Salinas le contó a la prensa detalles de esta reunión con su primogénita.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Jorge reconoció que fue su hija quien le expresó sus ganas de visitar la Ciudad de México: “Me llamó: ‘Papi, quiero verte’, le dije: ‘Mi amor, adelante, esta es tu casa’. Y buscamos el momento ideal, porque esto me lo dijo desde antes, ella quería venir a mi cumpleaños, pero no se podía, estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo”, explicó el actor en entrevista con Ventaneando. El actor reconoció que su reencuentro fue muy especial: “Y ahora sí pudo, se vino para acá y la pasamos increíble”. Jorge también habló de cómo recibieron los mellizos a su hermana: “Ellos la pasaron maravillosamente, fue muy breve el período de tiempo, ella tiene trabajo, pero a mí me dio muchísimo gusto estar con ella”, comentó a las cámaras de Hoy.

VER GALERÍA

El actor de Sexo, Pudor y Lágrimas confesó que en este reencuentro también estaban incluidos sus hijos, Jorge Emilio y Santiago, a quienes procreó durante su matrimonio con Fátima Boggio quienes tampoco viven en México: “Sí, mi nena vino a verme, a ver a sus hermanos y desafortunadamente no pudieron viajar José Emilio y Santiago, pero estuvo con León y Máxima, todo encantador, todo de maravilla, la pasamos increíble”, dijo al matutino. El actor aseguró que procura mantener la unión entre sus hijos: “Son hijos míos, todos mis hijos son hermanos, aquí no hay hermanastros, aquí todos son hermanos y yo soy el papá”, explicó.

Durante la visita de Gabriella a México, la joven también tuvo la oportunidad de convivir con Elizabeth Álvarez quien reconoció que tener a la hija mayor de su esposo en casa fue algo muy especial para toda la familia: “Divinos, felices de estar con su hermana compartiendo y disfrutando del regalo que tienen todos de tener una familia tan bonita y pasar un 14 de febrero, en familia, en casa, con amigos, en una reunión, cenamos todos”, dijo la actriz al programa Sale el Sol. Por su parte, Adriana Cataño, mamá de Gabriella, también se mostró feliz del reencuentro de su hija con su familia en México: “Ay qué lindos”, escribió la actriz en los comentarios de una foto de su hija con sus hermanitos, Máxima y León.

VER GALERÍA

Gabriella Cataño pide respeto

Además de Jorge Salinas, su hija Gabriella también dio detalles del reencuentro con su papá y sus hermanitos a través de su cuenta de Instagram donde dijo: “Quería decirles que muchísimas gracias a todas las personas lindas y queridas que me han escrito comentarios súper lindos, de súper buena onda. El pasado fin de semana fue súper lindo, me encantó estar con mi familia”, dijo La influencer pidió respeto a la hora de emitir opiniones en redes sobre la relación con su papá: “He leído otros comentarios de Instagram y es evidente que las personas no saben nada y no entiendo por qué comentan y se pelean entre ellos mismos hablando de mí historia y de mi familia. No importa cuánto hayan leído, cuánto hayan visto en la televisión, nunca, jamás, van a saber la historia completa de mí vida y la de mi papá”, finalizó contundente.