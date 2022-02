¿En dónde estuvo Natalia Esperón los años que se alejó de la televisión?

Regresar a los foros de grabación es un sueño cumplido para Natalia Esperón, ahora como parte del elenco de la telenovela de Televisa titulada Corazón Guerrero, a cargo del productor Salvador Mejía. Tuvo que transcurrir una década para que la actriz, -quien ganó popularidad por su participación en historias como Agujetas de Color de Rosa-, pusiera fin a su ausencia en la pantalla chica, un periodo en el que enfocó todas sus atenciones en otro importante aspecto de su vida. Con el corazón en la mano, la intérprete habló de cómo fue para ella este tiempo alejada de los reflectores, convencida de que su amor por la actuación le ha permitido retomar el trabajo con todo el ímpetu necesario, contando además con el apoyo imprescindible de su familia.

Recordemos que fue en 2012 cuando Natalia grabó la telenovela Amores Verdaderos, proyecto que antecedió a su prolongada pausa de 10 años, en la que asegura se dio la oportunidad de desempeñarse en otra de las facetas que más le apasiona, la de mamá. “Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tarea fácil, es algo que se ha desvalorado muchísimo, lo ven como algo insignificante, cuando realmente eres pilar de una casa…”, confesó en entrevista para TVyNovelas, refiriéndose a Talita, Mariana y José Antonio, los tres hijos que procreó en el pasado junto a su ex, Pepe Bastón, y de quien se separó en 2005. “El trabajo en el hogar es fuerte, educar a los hijos es fuerte, y estar al pendiente de todo ¡mis respetos!”, aseguró.

Como pocas veces, Natalia profundizó en este aspecto de su vida personal, orgullosa de haber tomado las mejores decisiones en su momento, siendo testigo de los logros de sus hijos, quienes ya son mayores de edad. “Estuve con ellos en una etapa de educación, de formación y de pilares, entonces, puedo decir que soy muy afortunada porque no me he perdido de casi nada de mis hijos, los he disfrutado mucho…”, dijo, para luego revelar cómo asume esta circunstancia con respecto a su profesión. “Mi trabajo como actriz es increíble porque te permite regresar en el momento que quieras, obviamente con la congruencia de la edad, ya que los personajes serán evidentemente diferentes…”, contó durante la conversación.

Al ser cuestionada sobre qué le dijeron sus hijos al enterarse de su vuelta a la pantalla chica, Natalia confesó: “Me apoyan, están muy contentos, les da emoción que la mamá se vaya a trabajar”, agregó. En ese espacio, expresó su agradecimiento al productor Salvador Mejía por haberle dado la sorpresa de invitarla a ser parte de este proyecto, el cual asegura le dio la posibilidad de iniciar el 2022 con una gran ilusión. “Así es, ya son 10 años de la última telenovela que hice, que fue Amores Verdaderos, y pues ya extrañaba este trabajo que tanto amo…”, dijo.

El personaje de Natalia en Corazón Guerrero

A mediados de enero pasado, Natalia habló para la cámara de Televisa Espectáculos sobre su nueva telenovela, dando detalles del personaje que ahora interpreta. “Mi personaje, Guadalupe García, me enamoró, cuando yo leí dije: ‘Sí’. Soy una mamá soltera, soy una mamá que ama a su hija, que ama a su mamá, somos tres mujeres, mi mamá ya saben que es Ana Martín, Alejandra García (Alejandra Espinoza) es mi hija, y son unas mujeres que se aman, que se adoran, que se procuran, son luchadoras”, explicó en aquel instante, destacando lo mucho que este papel la enamoró gracias a que retrata a una mujer que tiene un enorme amor por su familia.

