Juan Pablo Medina y su romántico posado al lado de su novia Paulina Dávila

Siguiendo los pasos de varias celebridades que aprovecharon el día de San Valentín para dedicarles románticos mensajes a sus parejas, Paulina Dávila recurrió a Instagram para compartir una tierna imagen al lado de su novio, el actor Juan Pablo Medina quien, tras la crisis de salud que sufrió en agosto pasado, se optado por vivir su recuperación alejado de los reflectores, aunque últimamente, lo hemos visto muy presente en redes sociales. Esta semana, antes de robar cámara en el perfil de su novia, el actor causó revuelo en la cuenta de uno de sus amigos, el actor, Alberto Guerra, quien posteó una imagen al lado de Juan Pablo, esta instantánea tuvo una reacción muy positiva entre los fans del actor debido a que se muestra muy feliz disfrutando de esta reunión con el esposo de Zuria Vega.

Para celebrar el día del Amor y la Amistad, Paulina eligió una foto al lado de su novio, con quien aparece fundida en un tierno abrazo. La actriz se limitó a poner la palabra “Amor”, escrita en francés, como descripción de esta imagen que, como era de esperarse, no pasó desapercibida para sus seguidores que, han estado muy al pendiente de la evolución del estado de salud del actor: “De verdad que me parecen una pareja ejemplar. Quiero un amor así”, les escribió una seguidora de la actriz. Aunque la pareja ha sido muy discreta con los detalles que comparten de su relación, a pesar de los sucesos que han tenido que enfrentar se mantienen unidos y más enamorados que nunca.

Aunque Juan Pablo ha preferido alejarse de las redes sociales, durante su recuperación, sí ha realizado algunas reapariciones, la mayoría, son post dedicados a la actriz a quien apoya de manera incondicional. El pasado 18 de diciembre, el actor le dedicó un conmovedor mensaje a la actriz con motivo de su cumpleaños número 33 de Paulina. En la imagen, aparece Juan Pablo mirando tiernamente a la festejada, mientras ella observa sonriente las velitas de su pastel: “Muchas felicidades Chulita @Paulinada_. Qué rico poder pasar juntos este cumpleaños. ¡Te amo!”, le escribió el actor. Conmovida por el gesto de su novio, la actriz le respondió: “Gracias por existir. Te amo Juam”.

Pero Juan Pablo no es el único en tener este tipo de detalles públicos con Paulina, en octubre pasado, durante el cumpleaños 44 del actor, la colombiana posteó un collage de especiales fotos de su novio que acompañó de una felicitación: “Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo Juam, vales mil, nunca cambies. Vive la vida y este renacer”, escribió la actriz. Recientemente, el actor también se convirtió en el principal promotor del nuevo proyecto de Paulina para Netflix, Ritmo Salvaje: “Muchas felicidades mi amor”, escribió el actor al lado del primer promocional de esta serie.

El reencuentro de Soy tu fan

En octubre del año pasado, días antes de su cumpleaños, Juan Pablo Medina causó revuelo al formar parte de una improvisada reunión con parte del elenco de Soy tu fan, un proyecto donde el actor se ganó el cariño del público con su personaje de Iñaki. A través de redes sociales, la imagen del histrión al lado de Johanna Murillo (quien daba vida a Fernanda, su esposa en la trama) y Martín Altomaro (protagonista de la historia) causó revuelo, debido a que para los fans de esta serie fue muy especial ver al actor cobijado por sus amigos de profesión. En esta reunión, también estuvieron presentes las parejas de los actores, Johanna acudió en compañía de José María Yazbek, Martín de Regina Blandón y Juan Pablo, lo hizo de la mano de su inseparable compañera, Paulina Dávila.