Camila Fernández, en cuarentena tras dar positivo a Covid-19

Después del romántico festejo que tuvo con su esposo, Francisco Barbara, por San Valentín, Camila Fernández se vio obligada a aislarse para comenzar una cuarentena, tras dar positivo a Covid-19. A través de su cuenta de Instagram, la hija de El Potrillo dio a conocer que se encuentra lidiando con el virus, situación por la que se ha tenido que separar de su pequeña hija Cayetana a quien hace unos días vimos robando cámara en el Instagram de su abuelito, quien posteó varias imágenes al lado de la más joven de su clan.

A través de sus historias en Instagram, Camila Fernández dio a conocer que dio positivo a Covid-19, con una foto en la que aparece luciendo un cubrebocas rojo. La cantante pidió a sus seguidores recomendaciones para hacer durante la cuarentena, de inmediato, sus fans le pidieron realizar un Live en Instagram, pero Camila descartó la idea debido a que no se siente bien físicamente, según escribió: “Me duele todo bebé, no puedo, sorry”, escribió cuando le pidieron interactuar en esta red social. En otro post, la cantante reconoció que sí ha tenido varios malestares: “Que les sea leve, porque a mí me está dando fuerte”, se lee en una de sus historias.

La hija de El Potrillo estuvo recibiendo varios tips para pasar la cuarentena, luego de escribir: “Recomienden algo qué hacer, con Covid, encerrada”, escribió. De inmediato, varios de sus seguidores comenzaron a hacerle llegar sugerencias, como que disfrutara de un juego de mesa, fue entonces que dejó ver que ni su pequeña hija Cayetana está cerca de ella: “No puedo porque estoy sola”, escribió la cantante sobre la imagen de su oxímetro marcando 83. Siguiendo las indicaciones de su médico, tras dar positivo a Covid-19, durante su aislamiento ha estado monitoreando constantemente su oxigenación para evitar complicaciones.

Aunque reconoció que sí está lidiando con síntomas, en las últimas horas, Camila se ha mostrado con mejor semblante, de hecho, compartió en una de sus historias de un obsequio con el que buscaron endulzarle su cuarentena, pues recibió un arreglo con varios dulces y chocolates. En otro video se ve muy sonriente disfrutando de una paleta en forma de corazón, una publicación con la que demostró que poco a poco se está sintiendo mejor: “Wow neta mil gracias”, escribió sobre la foto de su regalo, un detalle que agradeció y que le dio un lindo giro a su día.

Cayetana, a punto de cumplir un año

En un mes, Camila Fernández y Francisco Barbara celebrarán el primer cumpleaños de su hija Cayetana, el próximo 16 de marzo. Desde que nació, Cayetana se ha convertido en la consentida de todo el clan Fernández, en especial, de su abuelito, Alejandro Fernández quien, hace unos días, posteó un álbum de fotos al lado de la niña: “Todos siempre es mejor en familia. ¡Qué par de noches!”, escribió el cantante sobre los conciertos que tuvo la semana pasada en el Auditorio Telmex donde disfrutó de la presencia de Cayetana y de su mamá, Camila, antes de que su prueba Covid diera positiva. Hasta el momento, todo parece indicar que nadie más en la familia Fernández se contagió.