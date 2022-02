Fernanda Castillo al ser cuestionada sobre si desea volver a ser mamá: 'Ahí lo vamos a dejar'

La maternidad es una de las etapas que Fernanda Castillo disfruta como no se habría imaginado, según confiesa, entregada de lleno a brindar amor y cuidados a su pequeño Liam, a quien procreó junto a su prometido Erik Hayser. A poco más de un año de debutar en esta faceta, la actriz ha hecho un balance de cómo marchan las cosas para ella a lo largo de este periodo de notables aprendizajes, en donde reconoce que han cambiado por completo sus prioridades, pues en este instante la atención está enfocada por completo hacia su bebé. Eso sí, se encuentra feliz en este momento, pues ha retomado con el pie derecho el trabajo, ahora como parte del elenco del musical titulado Siete Veces Adiós.

Con la amabilidad que la caracteriza, Fernanda habló de este tiempo en que convertida en mamá ha logrado cambiar su perspectiva sobre esta circunstancia, enteramente motivada por bridarle a su pequeño todo el bienestar necesario. “Lo he disfrutado mucho, la verdad es que nunca pensé que lo iba a disfrutar tanto, que me iba a sentir tan plena, tan rebasada, tan emocionada cada vez que lo veo, tan agradecida con la vida de estar presente para él y de tener la responsabilidad de encaminarlo por un buen lugar…”, dijo durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, a propósito del próximo estreno de la puesta en escena en la que participa, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol.

Fernanda además reconoció que tras dar la bienvenida a Liam en diciembre de 2020, su dinámica personal cambió por completo, algo que le ha permitido tener certeza de su buen desempeño como mamá primeriza. “Lo veo y la verdad es que hay prioridades ya en la vida. Antes estaba yo y mi pareja, mis amigos, mi trabajo y ahora está él y lo que él necesite. Resulté mejor mamá de lo que me hubiera imaginado…”, dijo entre risas. En ese espacio, la intérprete además fue cuestionada sobre si le gustaría volver a tener otro bebé en algún instante, a lo que respondió simpática y segura de sus palabras. “No, por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar…”, confesó sonriente.

Apenas en días pasados, Fernanda abría su corazón para hacer una reflexión en torno a la maternidad, expresando su sentir a través de las redes sociales. “Cada día, desde que existes, me esfuerzo por ser la mamá que mereces, Liam. Seguro voy a equivocarme mil veces y otras tantas no sabré cuál es el camino correcto. Trataré de no perder la paciencia, pero pasará, trataré de no heredarte mis miedos, pero puede que se cuelen. Trataré siempre ser la mejor versión de mí para ti. (Quiero) Hacerte valiente, pero sobre todo libre, enseñarte las cosas más importantes de la vida para que te conviertas en un buen ser humano y un buen hombre. Guiarte, contenerte, acompañarte y un día soltarte para que vueles (voy a tener que ir trabajando en eso desde ahorita)”, escribió en Instagram.

¿Cómo se encuentra tras haber superado el Covid?

Recordemos que semanas atrás, Fernanda y su familia dieron a conocer que e habían contagiado de Covid-19, por lo que tomaron todas las medidas de precaución necesarias para evitar algún contratiempo. Por fortuna, la actriz y los suyos lograron superar la enfermedad, dando detalle de cómo vivieron esta situación. “Ahora tuve la suerte de no contagiarme hasta hace muy poco. La verdad es que lo vivimos gracias a Dios de una manera muy leve. Toda la familia nos enfermamos después de habernos cuidado muchísimo tiempo. Muy agradecida de que nos pegó muy leve pero siempre muy consciente de estar protegido para los demás y de proteger a los demás…”, afirmó.

