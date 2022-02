El mensaje de Aracely Arámbula a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel

Con el lanzamiento de Basteri Colletion, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, ha acaparado los titulares debido a esta nueva aventura empresarial. En ese sentido, la prensa está curiosa de conocer el punto de vista de allegados a Alex, como algunos le dicen de cariño, tal es el caso de Aracely Arámbula, mamá de los hijos menores de El Sol, quien fue cuestionada sobre este proyecto que se realiza en honor a la memoria de Marcela Basteri, mamá del cantante. A pesar de que la relación de la actriz y Luis Miguel terminó hace más de una década, Aracely mantiene un lindo recuerdo de Alejandro a quien le deseó lo mejor en este emprendimiento.

Al termino de una de las funciones de su obra de teatro, en la ciudad de Guadalajara, Aracely Arámbula habló de quien, en su momento, fue su cuñado: “Pues, qué padre, ¿no?, qué bonito, la verdad le deseo todo el éxito del mundo y yo creo que el crear cosas y de pronto sacar algo para la gente es muy lindo y se agradece”, comentó la actriz quien mostró un semblante muy amable al hablar de Alejando Basteri a quien se dirigió mucho cariño: “Le deseo mucho éxito a mi Alex querido”, puntualizó.

Aprovechando este encuentro con la prensa, Aracely dio detalles de cómo celebró este San Valentín: “Rodeada de mucho amor, lo principal es que tengo a mis dos príncipes, el amor de mis dos hijos y el amor de muchos amigos, el amor de mi familia y el amor está presente chicos. Está presente”, agregó. Por último, la actriz sorprendió al anunciar que sus dos hijos heredaron su talento en la actuación y no descartó que sigan sus pasos: “Enormes, preciosos, me desearon toda la suerte del mundo, se saben mi obra, me echan muchas porras, yo como mamá me siento muy orgullosa de ellos y quiero que se sientan muy orgullosos de mí y bueno, al rato, a lo mejor los ven actuando por ahí”, comentó divertida.

Alejandro Basteri y su nueva aventura empresarial

El viernes pasado, en un acto sin precedentes en su vida adulta, Alejandro Basteri concedió una reveladora entrevista a Pati Chapoy para el programa Ventaneando, en la que habló como nunca de sus hermanos, Luis Miguel y Sergio: “¿Sergio sigue viviendo en España?, mira, somos cómo de mundo, estamos en un lado, estamos en otro, no te podría decir exactamente, porque somos misteriosos. Es una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos”, reconoció.

Como nunca antes, el empresario habló de su infancia: “Yo, a diferencia de otros que representan a grandes marcas, yo sí sé coser, yo viví desde los 14 años solo. Todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, hasta mecánico soy”, explicó. Aunque reconoció que tuvo que ser independiente muy joven, está muy agradecido con las lecciones: “Desde pequeño me dejaron desde los catorce años”, dijo para de inmediato rectificar: “No me dejaron, mi vida me dio la oportunidad de aprendiendo de cosas por mí solo”, corrigió. Alex eligió el programa de Pati Chapoy para realizar esta reaparición en medios, una actividad que no realizaba desde que era un niño y acompañaba a su famoso hermano en algunas entrevistas.