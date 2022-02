Iván Sánchez publica la primera foto al lado de su novia Irene Esser

Es oficial, Iván Sánchez está enamorado y ya hasta lo presume en redes. Luego de unos meses jugando al despiste, el actor español por primera vez admite en público que sostiene una relación amorosa con la actriz Irene Esser con quien se le venía relacionando sentimentalmente, desde el año pasado. Como muchos famosos en este San Valentín, el actor de La Reina del Sur compartió dos imágenes en las que aparece muy sonriente al lado de la actriz de origen venezolana quien, anteriormente sostuvo un noviazgo con Andrés, uno de los hijos del actual Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Siguiendo la máxima de que una foto dice más que mil palabras, Iván se limitó a postear dos fotos en su feed de Instagram que acompañó de un hashtag alusivo al Día del Amor y la Amistad. En las imágenes, la pareja aparece abrazada en medio del mar. En una de las instantáneas, el actor aparece dándole un tierno beso en la mejilla, mientras ella esboza una gran sonrisa. Como era de esperarse, el anuncio oficial de su relación generó más de 16 mil likes y varios comentarios alusivos a su noviazgo, como el que les envió Montserrat Oliver quien bromeó con su cercanía: “Eso es más amor que amistad eh”, escribió la presentadora en uno de los comentarios.

Por su parte, Irene no sólo le dio like a la publicación, también le escribió a su novio, “Te amo”. Según dejó ver en sus historias, además de este romántico guiño público, este Día de San Valentín, también disfrutó de una cena para dos, en la que ella y el español brindaron por su relación que, hasta el momento, habían preferido disfrutar en privado. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la historia de amor de Irene e Iván, durante el verano pasado, los actores disfrutaron de unas divertidas vacaciones por Los Cabos, donde, aunque no se animaron a posar juntos, sí compartieron varias fotos desde los mismos lugares, una pista que dejó al descubierto que estaban saliendo.

Iván Sánchez deja oficialmente la soltería

Siempre discreto con los asuntos de su vida personal, desde que terminó su relación con la actriz, Ana Brenda Contreras, a finales de 2018, el español estuvo disfrutando al máximo de su soltería. Durante este tiempo solo, el actor se enfocó en sus dos hijas, incluso regresó a España y se instaló en Madrid, donde pasó el inicio de la pandemia. Fue precisamente durante esa época, que le concedió una entrevista a Mar Saura donde hablaba así del estado de su corazón: “Está aquí, lo tengo aquí, como detrás del esternón un poquito a la izquierda (…) está feliz, está contento, está tranquilo, ¡está fenomenal!”, comentó risueño el actor.

Meses después de aquella sincera entrevista donde admitió estar soltero que Iván Sánchez comenzó a ser relacionada con la exnovia de Andrés Manuel López Beltrán, con quien en abril de 2021 se dejó ver en playas oaxaqueñas. Fue más o menos en esa misma fecha que los actores comenzaron a reaccionarse en redes sociales con emojis de corazón. En aquel entonces, el portal Cuna de Grillos dio a conocer que la pareja comenzó su relación en diciembre de 2020, pues la venezolana habría viajado a España para pasar la primera Navidad al lado del actor.