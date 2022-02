Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, abre por primera vez su corazón: ‘Yo viví desde los 14 años solo’

En un acto sin precedentes, esta tarde, Pati Chapoy presentó en Ventaneando una de sus entrevistas más especiales, debido a que es la primera que Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, ofrece en su vida. Como parte del lanzamiento de Basteri Collection, una firma de ropa creada en honor a su mamá Marcela Basteri, el empresario abrió su corazón y habló, no sólo del especial significado que hay detrás de esta marca, sino de su preparación profesional y de cómo es la relación con sus hermanos, Luis Miguel y Sergio Basteri, actualmente. Además, reconoció que Luis Miguel, La Serie, fue un detonante para recordar especiales momentos en su infancia que lo animaron a emprender con esta línea de ropa que se caracteriza por un detalle, una línea roja en el lado izquierdo de las prendas: “Es la del corazón, es la que tiene que ver con la arteria más cercana al corazón, es lo honorífico a mi mamá”, explicó.

Alejandro confesó que la serie biográfica de su famoso hermano tuvo una reacción muy especial en él: “Uno tiene cierto tipo de bloqueos, para que no seas afectado, mi intención, cuando empecé a vincular memorias de lo que realmente significa mi vida, es hacer algo honorífico a alguien que tú amas, alguien que siempre has querido toda tu vida”, dijo. Debido a la cercanía que tuvo con su mamá, el empresario reconoció que pudo aprender mucho sobre la costura: “Yo, a diferencia de otros que representan a grandes marcas, yo sí sé coser, yo viví desde los 14 años solo. Todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, hasta mecánico soy”, comentó simpático.

El empresario confesó que su formación le permitió ser un hombre muy independiente y, como nunca, habló de su vida: “Desde pequeño me dejaron desde los catorce años”, dijo para de inmediato rectificar: “No me dejaron, mi vida me dio la oportunidad de aprendiendo de cosas por mí solo”, corrigió. Por primera ocasión habló de su formación académica, pues durante muchos años ha estado preparándose en varias áreas: “Estudié dirección de cinematografía, multimedia, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo y siempre he estado en el arte”, puntualizó. Pati aprovechó este encuentro para preguntarle si sus hermanos están involucrados en Basteri Collection: “Mis hermanos están obviamente enterados de este negocio, yo soy el que representó esta idea”, explicó.

Dejó claro que, aunque en este momento no participan activamente, las puertas de la firma están abiertas para ellos y así lo explicó: “Sí, sí están (involucrados) de cierta manera moralmente y no solamente moral, ellos tienen la apertura total, porque obviamente son mis hermanos”. Este proyecto es tan familiar que el empresario incluyó un especial guiño a sus hermanos en el logotipo de la marca: “Tiene que ver con las dobles bes, por Basteris, se me ocurrió ponerle como una h, de hermanos, es la intención de unir a los tres hermanos”, reconoció. Sobre si él y sus hermanos están unidos, respondió sin dudar: “Totalmente”. Aunque reconoció que sí es cercano a Luis Miguel y a Sergio, las actividades de los tres, en ocasiones impiden que se vean seguido: “No tenemos 15 años, cada quien tiene su vida”.

El respeto a sus hermanos

Consciente de que su apertura con los medios provocó curiosidad sobre la vida de sus hermanos, el empresario dejó claro que su opinión es personal: “Yo habló por mí, yo no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos, los amo y los adoro”. Aunque Pati Chapoy quiso saber si el menor de los Basteri continúa viviendo en la Madre Patria, Alejandro dijo: “¿Sergio sigue viviendo en España?, mira, somos cómo de mundo, estamos en un lado, estamos en otro, no te podría decir exactamente, porque somos misteriosos”, dijo sonriente. De lo que sí quiso hablar fue del gran amor que tiene por sus hermanos: “Es una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos”.