Gaby Crassus honra la memoria de Rodrigo Mejía al cumplirse un año de su partida

Un año atrás la vida de Gaby Crassus dio un giro repentino con la partida de su esposo, Rodrigo Mejía, quien perdió la batalla contra el Covid-19. Desde ese entonces, la conductora de televisión se ha refugiado en sus seres queridos, sin dejar de honrar la memoria del padre de sus hijos, que este 11 de febrero es recordado con cariño en su primer aniversario luctuoso. Como era de esperarse, Crassus dedicó un emotivo mensaje al actor, lamentando su ausencia pero enteramente agradecida por tener la dicha de haber escrito una historia de amor a su lado, por lo que en esta importante fecha se ha dado la oportunidad de evocar algunos de los instantes más entrañables junto a él a través de una retrospectiva con fotografías.

Conmovida, Gaby hizo públicas sus palabras en redes sociales, reiterando el infinito amor que tiene por Rodrigo, con quien compartió su vida sentimental por más de una década. “Un año sin ti, Ro… y por ti febrero nos duele de más…”. Enseguida, la presentadora de televisión retomó un fragmento de la canción titulada +, interpretada por la cantante Aitana y cuya letra hace mención a una de las situaciones con la que se identifica. “No me pidas que de ti me olvide que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?”, agregó en su dedicatoria, la cual le ha merecido miles de reacciones de sus seguidores y sus amigos famosos, quienes le han hecho llegar sus muestras de afecto.

Gaby ahondó en su sentir para poner en alto el tiempo en que ambos construyeron un proyecto de vida, y en el que la ilusión por formar una familia se hizo realidad, una circunstancia que le ha permitido mantenerse de pie y seguir adelante. “Gracias por 12 años de momentos inolvidables. Gracias por tanto amor. Gracias por no soltarme y darme fuerza para seguir adelante. Y sobre todo gracias por dejarme la mejor parte de ti, a nuestros vikingos…”, escribió para referirse así a los hijos que procreó junto al intérprete, Matías y Mauro. “Te amamos y extrañamos por siempre”, agregó la comunicadora, segura de que la presencia de Rodrigo la acompaña en todo momento.

Para hacer más emotivo este homenaje, Gaby acompañó su mensaje con un clip ilustrado con fotografías del álbum familiar en el que incluye postales del día de su boda, sus embarazos, el nacimiento de sus pequeños, las vacaciones en familia, la celebración de las fiestas decembrinas, y algunos instantes de su vida cotidiana en casa. De esta manera, Crassus ha hecho partícipes a sus seguidores de este homenaje, al que han antecedido pensamientos y dedicatorias que la venezolana ha publicado mes con mes desde el fallecimiento de Mejía, quien tenía 45 años al momento de su deceso.

Habrían cumplido 9 años de casados

A lo largo de estos meses, Gaby no ha pasado por alto las fechas más especiales en el calendario familiar, como la del que habría sido su noveno aniversario de bodas. Por tal motivo, a finales del pasado noviembre, la conductora dio a conocer un desgarrador mensaje, en el que conmovida expresó lo doloroso que este proceso ha sido para ella. “Un día como hoy, hace nueve años, escuché al padre decir ‘hasta que la muerte los separe’, nunca pensé que sería tan pronto. Gracias por llenar mi vida de recuerdos hermosos y por regalarme lo mejor de ti: nuestros #vikingos. Por siempre en mi corazón, Ro”, dijo en aquella publicación.

