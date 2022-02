José Eduardo revela por qué es el único Derbez que decidió quedarse a vivir en México

Desde hace varios años la familia Derbez emprendió un nuevo rumbo al tomar la decisión de cambiar de residencia y mudarse a Estados Unidos. Sin embargo, uno de los integrantes del clan, José Eduardo Derbez, prefirió no unirse a esta aventura y por eso continúa radicando en México. Lo cierto es que el joven suele hacer viajes recurrentes a la ciudad de Los Ángeles para encontrase con su padre, Eugenio Derbez, así como con sus hermanos, Aislinn, Vadhir y Aitana situación que ha prevalecido sin que esto implique algún problema para ellos, aunque todo depende de la disposición que tengan en sus respectivas agendas de trabajo. Tan sincero como suele ser, el también hijo de Victoria Ruffo explicó por qué razón optó por quedarse en el país, feliz de que todo marche conforme a sus planes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Dispuesto a compartir detalles de su vida personal, José Eduardo aprovechó la reciente visita de Vadhir a México para asistir como invitados al programa Pinky Promise, en donde Karla Díaz, la anfitriona de este espacio en YouTube, le preguntó por qué razón si toda su familia vivía en Estados Unidos él había decidido quedarse en México, a lo que respondió con toda seguridad. “No soy muy fan de allá (Estados Unidos) … Nada de allá me gusta. A parte, te soy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, explicó, convencido de que esta ha sido una de las mejores elecciones, pues el estilo de vida en el país vecino no es algo que vaya acorde a sus gustos.

En este momento, José Eduardo disfruta de una constante estabilidad en su entorno, pues además de que en lo personal todo marcha sobre ruedas, en lo profesional las cosas han resultado favorables para él, no solo como conductor del programa televisivo Miembros al Aire, sino también motivado por los proyectos en cine y televisión que tiene en puerta, según confesó. Por este y otros motivos, es que el joven tiene un enorme arraigo en México, reiterando su postura en otro instante de la charla. “Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa…”, expresó.

VER GALERÍA

Orgulloso de sus logros

Vivir en México no solo ha sido lo más satisfactorio para José Eduardo, pues a la par ha tenido que esforzarse para conquistar sus propias metas, lejos de ser un integrante de la dinastía Derbez. Con esta manera de pensar, el intérprete ha buscado la posibilidad de crecer en su profesión, pidiendo a sus padres que no intercedan por él. “Si yo hubiera usado esas puertas, mi carrera hubiera despegado desde el primer año”, dijo el actor, en una charla que sostuvo con Faisy para su canal de Youtube. “Cuando inicié mi carrera le pedí a mis papás que no me apoyaran nada. Ese fue un momento en el que tuve que echarle muchas ganas y no te imaginas cómo la sufrí, yo me paraba en Televisa a las seis de la mañana todos los días a pedir una oportunidad, nunca utilicé ni el Ruffo, ni el Derbez, ni nada", agregó.

Entre otras cosas, José Eduardo reconoce que el hecho de ser hijo de dos reconocidas figuras de la televisión nunca le garantizó tener proyectos asegurados, por lo que tuvo que enfocarse más en cada uno de sus objetivos. “Yo pensé que, aún sin ayuda, por el nombre o porque me conocían de chiquito se me iban a abrir las puertas, y no, no se me abrieron, al contrario, se me cerraron muchas puertas”, comentó.

VER GALERÍA