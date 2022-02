¡Ya nació! Irán Castillo anuncia la llegada de su hijo Demian

El día llegó, Irán Castillo recibió a su segundo hijo, un varón al que llamará Demian, según anunció en su cuenta de Instagram donde le dedicó un conmovedor mensaje al pequeño quien llegó al mundo la tarde de este 10 de febrero. A través de Instagram, la misma red social que utilizó en septiembre pasado para anunciar que estaba en la dulce espera de su primer hijo con Pepe Ramos. Los últimos meses, la actriz ha querido compartir con sus seguidores varios detalles de su embarazo, una etapa que disfrutó al máximo al lado de su familia quien, hace un par de semanas, la sorprendió con un baby shower.

Emocionada de tener a su bebé en brazos, Irán escribió en su feed: “Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad. ¡Bienvenido Demian! Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por llegar a llenarnos de este amor”, el mensaje de la actriz provocó revuelo entre sus fans quienes celebraron la llegada del bebé. Una de las reacciones que más destacan es la de Michelle Renaud quien comentó este post con varios emojis de corazón. La actriz anunció el nacimiento de su hijo, solo un par de horas después de que se filtrara en medios la información de que había entrado en labor de parto.

Esta tarde, durante la emisión de Ventaneando, Linet Puente dio a conocer que esta mañana tenía programada una entrevista vía Zoom con Irán Castillo quien, en la recta final de su embarazo, se encontraba promocionando su trabajo en la cinta El exorcismo de Dios, situación por la que se enteró de primera mano que Demian estaba por nacer: “Oye Pati, fíjate que hoy en la mañana estaba lista para conectarme a una entrevista que se llama el Exorcismo de Dios, protagonizada por Irán Castillo y con el director de la película y me dice: ‘Con la novedad de que Irán Castillo acaba de entrar en labor de parto’”, contó la periodista de espectáculos.

Mamá por segunda ocasión

Hace poco más de un mes, Irán Castillo y Pepe Ramos decidieron realizar un Live en Instagram en el que contaron cómo fue se enteraron que Demian venían en camino. En esta sincera conversación, la actriz reveló que, tras una primera visita con un doctor, pensaron que se enfrentarían con algunas dificultades para procrear: “Parecía prácticamente imposible que nos embarazaramos, pero Irán y yo pensamos que sí se podía”, comentó Pepe quien reconoció que apoyó a Irán desde el primer momento que conoció la noticia: “Es fundamental que nosotros como hombres nos vayamos involucrando en este proceso fascinante que es la vida de nuestros hijos antes del nacimiento”, dijo.

La actriz reconoció que debido a que pensó que sería más complicado quedar embarazada, comenzó a trabajar, sin imaginar que sería sorprendida por la cigüeña en medio de una producción: “Empecé la telenovela y el primer mes todo súper bien, el segundo mes, me empecé a sentir medio mal y yo dije: ‘Tal vez tengo Covid, otra vez’ (…) Hasta que Pepe me dijo: ‘¿Hace cuánto que no te baja, mi amor?’, entonces ya nos hicimos la prueba, casera y salió positiva. Yo estaba un poco en shock”. En esta conversación, Irán aseguró que el vínculo con su hijo fue muy especial desde los primeros meses: “Yo conectaba con mi bebé, ponía mis manos en la pancita y sentía que mi bebé me decía: ‘Mamá, estoy bien, estoy bien, no te preocupes’”, agregó.