Galilea Montijo confiesa que algunas de sus exparejas le pidieron dejar la televisión

Siempre dispuesta a triunfar, Galilea Montijo nunca perdió de vista su principal objetivo al querer consolidar una exitosa carrera en la televisión. Fue así como desde sus inicios en la pantalla chica logró cautivar a un público no solo como actriz de telenovelas, sino también en la conducción de programas, lo que tiempo después le permitiría integrarse al elenco del matutino Hoy. Sin embargo, durante ese largo recorrido, la tapatía no estuvo exenta de que algunas de sus exparejas le pidieran retirarse del medio del espectáculo, una situación a la que puso freno desde el primer momento, respondiendo firmemente a su ferviente vocación. Así lo reveló durante una reciente entrevista en la que dijo sentirse orgullosa de haber tomado las mejores decisiones.

Tan sincera como suele ser, Galilea habló de esas experiencias que supo enfrentar con seguridad, tras ser cuestionada sobre si sus ex galanes intentaron que se alejara de los medios. “Muchos, muschísimos. Era una cosa de: ‘Oye, me conociste haciendo tele, ¿por qué no voy a seguir haciendo tele?’…”, recordó la presentadora en una charla a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortiz. Montijo además hizo mención de los argumentos con los que sus ex trataban de convencerla para que dejara su carrera, algo que nunca funcionó gracias al amor tan grande que tiene por su profesión. “(Me decían) Pues es que sí me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas’…”, agregó.

Lo cierto es que con el paso del tiempo Galilea pudo reafirmar que sus decisiones fueron las correctas, algo que le ha otorgado notables satisfacciones durante este tiempo en que se ha visto motivada por los múltiples proyectos en los que se ocupa, lo que le ha merecido todo el reconocimiento y apoyo del público. “Nunca dudé seguir haciendo lo que a mí más me gusta…”, aseguró la conductora, que entre otras cosas ha incursionado como empresaria tras haber lanzado su propia línea de ropa, dando muestra de que ante sus inquietudes no hay nada que se interponga, pues siempre se ha mantenido muy activa.

Fernando Reina, su principal apoyo

Para Galilea, contar con el respaldo de su esposo, Fernando Reina, ha sido primordial, pues a la par de tener la dicha de haber formado una familia, reconoce que han podido hacer equipo para que todo marche muy bien entre los dos. “Yo le agradezco que siempre apoye, que esté ahí, que se quede con los niños, que se encargue de la casa cuando yo no puedo y eso es parte de ser una pareja. Un día te va bien a ti como mujer, y otro día le va bien a él…Para eso somos pareja, para estarnos agarrando uno al otro…”, aseguró en otro instante de la plática.

La presentadora también destacó las cualidades de su marido, con quien asegura ha construido una relación de confianza y respeto a lo largo de los años. Así mismo, reconoce que el papá de su hijo Mateo también ha sido su mejor cómplice a la hora de emprender alguna nueva aventura, por lo que esto la ha hecho sentir segura al momento de dar un paso. “Él es una persona muy cariñosa. Él es una persona que siempre me apoya en lo que mí me gusta… y él está siempre apoyándome, siempre está detrás de mí y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y en las malas, que no tienes alguien que te está juzgando, que no tienes alguien que te quiera cambiar…”, expresó Montijo.

