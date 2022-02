Paola Rojas, ¿está esperando a su príncipe azul?

Durante la emisión de este miércoles de Netas Divinas, sus conductoras pusieron sobre la mesa un tema que dio mucho de qué hablar, la idea que muchas mujeres de esperar a su príncipe azul, una figura idealizada de la que, Paola Rojas tiene una percepción muy especial. La periodista reveló durante el programa que, aunque está muy claro que el planteamiento de un hombre perfecto es imposible, como muchas, sí fantasea con la idea, pero no por una situación romántica, más bien por la influencia que los cuentos de hadas de Disney ejercieron en varias generaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sincera, Paola confesó: “Me pasa de pronto que me descubro que me seduce un poco esta fantasía de que alguien me regale algo, que yo me puedo comprar”. Tras reconocer que también ha sido víctima de esta narrativa, la periodista fue más allá y detalló de dónde viene esto: “Nos fumamos todos esos cuentos donde, además, de pronto no nos hemos detenido en esta parte, pero se dan cuenta cómo, en muchos de esos cuentos con los que crecimos, hay mala leche entre mujeres. Nos vendieron la idea de que nos tratamos mal entre nosotras y de pronto es la hermanastra, la madrastra, todas malas, menos la protagonista, entonces es horrible porque no hay solidaridad entre mujeres, al contrario”, agregó.

VER GALERÍA

Paola reconoció es importante hacer trabajo interior para darle un nuevo significado a las relaciones de pareja y al papel que juega la mujer en ellas: “Sí nos toca acomodar muchas cosas está brutal, porque crecimos con una información y unos símbolos que no aplican con nuestra realidad, entonces tenemos que estar cotidianamente en que haga sentido, ¿no?”. La periodista reconoció que la narrativa que planea Disney no se adapta a la situación actual. “¿Qué fuerte no?, sí crecimos con esta idea rosa que es tan lejana a la realidad, sobre todo, en esta generación que nos tocó vivir. En tono de broma, como el resto de sus compañeras, la periodista reveló qué princesa es su favorita: “Yo que estoy tan cansada iba a decir que Aladdin, porque es rica y no tiene que trabajar, es heredera, propietaria, la maquillan bien bonito, no, no es cierto”.

En otra parte de la conversación, Paola habló del personaje de ficción que considera, es más tóxica: “Ya que mencionas a Blancanieves, todavía más nociva, me parece la madrastra que usa su inteligencia para molestar, nos hizo tener este símbolo de que las mujeres nos atropellamos, unas a las otras, en lugar de podernos admirar, ayudar. La madrastra, tiene un símbolo más profundo, porque siempre la protagonista es huérfana, hay un rollo de que la madre sólo puede ser buena porque está ausente, porque cómo concilias a la mujer buena, pero madura, mejor la matas”, explicó Roja.

VER GALERÍA

Su madrastra, un personaje especial en su cuento

Con su realidad, Paola ha redefinido los roles de sus personajes en su cuento, además de no estar esperando a su príncipe azul, en su narrativa, su madrastra tiene un lugar muy especial: “Nos queda la palabra madrastra con algo negativo, cuando hoy, cuántas familias se conforman de maneras tan distintas y la madrastra es divina. Yo adoro a mi madrastra, le digo Lety, porque decirle madrastra a tu madrastra, aunque la quiera mucho, pesa”. Por último, la periodista aplaudió que, en la actualidad, las historias en la pantalla se están evolucionando: “Por eso celebré tanto que llegaran historias como Shrek, o sea, la chava es princesa, rubia, perfecta y dice a mí me vale, yo quiero ser gorda y cachetona”, finalizó.