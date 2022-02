Andrea Legarreta y Erik Rubín se confiesan: ‘Tiene la clave de mi teléfono y yo la de ella’

Con motivo de San Valentín, Andrea Legarreta y Erik Rubín se convirtieron en la segunda pareja que se subió con El Escorpión Dorado, Al Volante, una dinámica en la que la semana pasada vimos a Sofía Rivera Torres y a Eduardo Videgaray quienes dieron lecciones de complicidad. Esta vez, le tocó a la conductora de Hoy y al Timbiriche dar una probadita de su lado más divertido, pero, sobre todo, de lo bien que la pasan juntos. Como nunca, la pareja reveló varios detalles de estos 21 años de casados, desde el inicio de su relación, hasta cómo hacen para manejar los rumores que en ocasiones rodean su relación. Dejando claro que están tan enamorados y compenetrados como el primer día salieron invictos de un cuestionario con el que dejaron claro que se conocen a la perfección.

Muchas veces hemos visto a Andrea Legarreta y a Erik Rubín hablar del gran amor que se tienen, pero nunca se habían mostrado tan abiertos y divertidos contando su historia. Muy en el tono de humor negro que utiliza el personaje de El Escorpión Dorado los cuestionó sin rodeos: “¿Cuándo se van a divorciar?”, provocando la carcajada de ambos. Sonriente, Erik dijo: “Ya llevamos con esto años, ¿no?”, de inmediato Andrea comentó: “Desde que nos casamos hay apuestas”. Según contaron, en contra de todo pronóstico, tienen un feliz matrimonio y tras dos décadas juntos se sienten como cuando Cupido los flechó: “A ver, somos los rompe quinielas, no nos daban ni un mes”, reconoció Erik.

Después de tantos años de matrimonio, la pareja ha tenido que enfrentar varios rumores, una situación que manejan a la perfección: “Tiene la clave de mi teléfono y yo el de ella y neta nunca me he metido, creo que tú tampoco, ¿verdad?”, comentó divertido Erik, mientras Andrea continuó: “Sí tenemos mucha confianza (…) él y yo sabemos todo. Yo creo que siempre hay una parte de intuición en la que debe haber confianza de saber que no va por ahí, por más ruido que te quieran hacer, por más que digas, sí hay una parte de confianza en la que decimos: ‘Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo y para qué estar jugando’”, explicó la conductora. Por su parte, el músico se dijo muy afortunado de tener una pareja que confía en él: “¿Sabes dónde se puede ver la confianza que hay? Yo tengo muchos amigos en la misma situación, casados, y nunca se pueden ir con los cuates en la moto o se pueden ir con los cuates de viaje”.

Andrea reconoció que desde el momento en que ocurrió el flechazo, siempre supo respetar la personalidad de Erik quien siempre ha sido muy autónomo: “Erik es un hombre que desde que lo conozco es muy libre, muy independiente. A veces la gente piensa, te casas, te vas a sentir ahorcado, ya te fregaste y no, la gente debería pensar que el amor y el decidir estar con una persona no necesariamente tiene que ser con una persona que te ahorque, no, el chiste es que lo disfrutes y que te sientas feliz con esa persona, que te puedas realizar”, explicó la presentadora de Hoy quien reconoció que desde el inicio de su relación fueron muy cómplices.

¿Hay celos en su relación?

A sólo un par de meses de celebrar su aniversario número 22, Andrea y Erik han encontrado el equilibrio y la confianza suficiente para continuar sumando años a su historia de amor, pero, en su matrimonio, ¿hay celos?, mientras la conductora confiesa que no es algo que sienta: “Yo nunca estoy hablándole, ¿dónde estás?, ¿con quién?, ponle, FaceTime”, el músico reconoció que al inicio de su relación sí lo fue: “Al principio del matrimonio yo era celosón, sí hubo un par de escenitas de celos”. Fue gracias a la madurez de ella que los celos se fueron: “Y yo le dije: ‘Si estoy contigo es porque quiero estar contigo cuando no quiera, aunque me preguntes, me espíes, no voy a estar'”.