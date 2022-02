A un mes del fallecimiento de Bob Saget revelan la causa de su muerte

A un mes del inesperado fallecimiento de la estrella de Full House, Bob Saget, los resultados de su autopsia han salido a la luz y con ella la causa de la muerte del actor. De acuerdo con información de TMZ, el comediante sufrió una hemorragia cerebral después de golpearse la cabeza con un objeto. Una fuente cercana al caso confesó al medio citado que, presuntamente, la lesión pudo haber ocurrido, el pasado 9 de enero, después de que el actor se registrara en el Hotel Ritz Carlton en Orlando, donde fue hallado sin vida. Desde las primeras indagatorias llamó la atención un hematoma que Bob Saget presentaba en la parte superior de la cabeza que, hoy se sabe, fue la causa de su muerte.

Aunque ya se determinó que este golpe fue lo que originó la lesión mortal, todavía no se tiene claro con qué objeto se golpeó. De acuerdo con el informe filtrado a los medios, la muerte no fue instantánea, pues al parecer Saget no midió la gravedad del golpe, se fue a dormir y ya no despertó. Es importante recalcar que en el informe toxicológico no se encontró alcohol, ni drogas en el cuerpo del actor, por lo que la investigación continuó para determinar la causa exacta de su deceso. Después de que los resultados de la autopsia comenzaron a filtrarse, la familia emitió un comunicado en el que confirmaron dicha información.

La familia de Bob Saget dio a conocer: “Ahora que tenemos las conclusiones finales de la investigación de las autoridades, sentimos que es apropiado que los fans escuchen esas conclusiones directamente de nosotros. Las autoridades han determinado que Bob falleció por un traumatismo craneal. Llegaron a la conclusión de que accidentalmente se golpeó la nuca con algo, no pensó en ello y se fue a dormir. No hubo drogas ni alcohol involucrados”, se lee en la primera parte del documento enviado a varios medios de comunicación.

Tras recibir el informe final de la muerte del actor, su círculo más cercano pidió a sus seguidores no olvidar el espíritu cómico de Saget quien con su muerte dejó una triste huella en todos los que lo conocieron: “Mientras seguimos llorando juntos, les pedimos a todos que recuerden el amor y la risa que Bob trajo a este mundo y las lecciones que nos enseñó a todos: ser amable con todos, dejar que las personas que amas te conozcan. Amarlos y afrontar los momentos difíciles con abrazos y risas”, se lee al final del comunicado.

El último adiós a Bob Saget

Fue el mes pasado se llevó a cabo un funeral privado en Los Ángeles, al que asistieron varios de sus excompañeros en Full House, como las gemelas Olsen, John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure, Jodie Sweeten quien se comprometió días después del sensible fallecimiento del comediante. También acudieron al último adiós de Bob Saget a Jimmy Kimmel, Dave Chappelle, Chris Rock y John Mayer.