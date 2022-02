Cobijada por el amor de su familia, Martina, la nieta de Pati Chapoy, celebra sus 7 años

Febrero es un mes muy importante para los Dávila Chapoy debido a que alberga los cumpleaños de dos de los miembros más especiales: Álvaro Dávila, esposo de la conductora y Martina, su nieta mayor. A través de redes sociales, el pasado 5 de febrero, Pati Chapoy compartió en su feed de Instagram una foto del íntimo festejo que le organizaron a su esposo, una fecha en la que, como todos los años, el Presidente Ejecutivo de Cruz Azul, compartió el especial ritual de apagar las velitas con su nieta Martina quien, este día 9, cumple 7 años de edad. Aunque robó cámara en la celebración de su abuelito, este miércoles, la niña tuvo su propia fiesta en la que la vimos feliz escuchando Las Mañanitas.

Por segundo año consecutivo, Martina celebra su cumpleaños rodeada por su círculo más cercano pues, desde que comenzó la pandemia, todos los festejados del clan lo han hecho con reuniones en casa únicamente con los más cercanos. La encargada de compartir algunos detalles de cómo celebraron a su hija fue Manne Felici, esposa de Rodrigo Dávila quien, a través de varias de sus historias compartió mensajes dedicados a la pequeña: “Mi maestra cumple años hoy”, escribió la argentina sobre una imagen que captó en 2019, justamente en el cumpleaños de Martina con quien Pati Chapoy debutó en su papel de abuela.

Además de anunciar el cumpleaños de Martina, Manne compartió una foto en la que aparece la festejada, peinada con dos coletas, soplando las velitas de su pastel ante la mirada emocionada de su abuelito y de su papá quienes la ayudaron a apagarlas. En este álbum, la esposa de Rodrigo Dávila, también compartió el post que le hizo Álvaro Dávila a su nieta quien compartió una instantánea del pasado domingo cuando juntos disfrutaron de dos pasteles, uno de chocolate y otro cubierto con chispas de colores. En la entrañable foto de abuelo y nieta también aparece Jacinto, el hijo menor de Manne y Rodrigo.

De los tres nietos de Pati (Martina, Jacinto y Lara, hija de Tania Villalobos y Pablo Dávila), la mayor es sin duda la que más se parece a su famosa abuelita. A lo largo de sus 7 años de edad, la niña ha visitado a su abuelita en el foro en varias ocasiones donde ha demostraron su talento nato frente a las cámaras. La última ocasión que acudió a Ventaneando fue en diciembre pasado cuando, de la mano de su hermanito y de su prima Lara, adornaron el árbol que apareció a cuadro durante toda la época decembrina. Como el año pasado, los niños también formaron parte del promocional de la emisión para la temporada.

La familia, lo más importante para Pati

Convertida en la periodista de espectáculos más importante del país y titular del programa que por más de 26 años ha sido un referente en el medio, para Pati Chapoy su principal éxito es su familia, así se lo confesó a Mara Patricia en una entrevista en la reconoció que ver la unión que impera en su casa es lo que más la hace feliz: “Lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, cómo han mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos, eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia. Estoy bien con mis hermanos, estoy bien con mis amigos, eso es lo que vale, el trabajo es una ganancia, así que no puedo pedir más”, dijo.