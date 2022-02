Álex Fernández confiesa qué le pidió su abuelo Don Vicente Fernández antes de morir

El próximo 12 de febrero se cumplirán dos meses de la sensible partida de Don Vicente Fernández y su familia continúa viviendo el duelo. En ese sentido, Álex Fernández, hijo mayor de Alejandro Fernández, recordó a su abuelo durante una entrevista con Ventaneando en la que admitió que ha sido muy difícil lidiar con la ausencia de El Charro de Huentitán y que muchos miembros de la familia todavía no se hacen a la idea de que ya no está. Conmovido, el joven cantante recordó el gran consejo que le dio su abuelo antes de morir y luego de que decidió seguir sus pasos en la música.

Aunque lamentablemente Don Vicente no pudo conocer a Mía, la bebé que espera Álex y Alexia Hernández, sí se enteró que venía encaminó, por lo que no dudó a la hora de hacerle un encargó muy especial al joven: “Siempre me pidió que cuidara a la familia, que nunca descuidara a mi familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos”, recordó. Con la experiencia que tenía en los escenarios, El Charro de Huentitán quería que Álex encontrara el equilibrio entre lo personal y lo profesional: “Que, si me enfocaba en mi carrera artística, me pusiera metas y me propusiera todo, pero que no permitiera que la carrera me consumiera a tal grado de descuidar a la familia que es lo que más importa, porque no te das cuenta que la descuidas hasta que ya pasó mucho tiempo y ya no hay nada que puedas hacer”, explicó.

El joven cantante reconoció que la ausencia de su abuelo es muy grande, sobre todo cuando visitan Los Tres Potrillos: “Es difícil, no nos hacemos todavía a la idea, pareciera que todavía sigue aquí, no sé cómo decirlo, a veces cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar sí es súper raro no ver a mi abuelo o estar en el comedor y ver donde él se sentaba, como que todavía no me entra bien el chip”. Álex también dio a conocer que su abuelita ha mostrado gran fortaleza en el duelo: “Ahí va, va bien, ya la veo más tranquila. Le costó mucho trabajo, pero ya la veo mucho mejor, en el rancho, ahí todo el tiempo va con mi abuelo que está abajito de la casa, yo creo que ya han visto y ya la veo bien, gracias a Dios, pero todos lo extrañamos”.

En esta entrevista vía Zoom, Álex también explicó a detalle por qué decidió reprogramar su boda religiosa, una fecha en la que le hubiera gustado contar con la presencia de su abuelo: “Yo la pospuse cuando mi abuelo se cayó, estaba en el hospital y no podía ir a mi boda y él quería ir, entonces la pospuse hasta que se recuperara y ahorita como está muy fuerte el tema del Covid, nos vamos a esperar unos meses en lo que se compone todo, pero definitivamente la vamos a hacer”. Por último, reconoció que aunque es duro, sabe que su abuelo está en paz: “Es difícil, pero al final de cuentas piensas cómo estaba él en las condiciones que estaba en el hospital y ahora está mejor que como estaba”, detalló.

Listo para recibir a Mía

En medio del duelo por la partida de Don Vicente Fernández, la familia se alista para la llegada de Mía, hija de Álex y Alexia quien nacerá en abril próximo, por lo que la pareja ya tiene todo listo para recibir a la segunda nieta de El Potrillo y América Guinart: “Yo mentalmente estoy preparado como hace 10 años o más, siempre quise ser papá joven y ahora ya tenemos el cuarto de la bebé ya con su cuna, le acaban de poner el tapete, ya tenemos la carriola, prácticamente ya tenemos todo”. Por último, el cantante reveló que su bebé será tapatía como el resto de los Fernández: “Va a nacer en Guadalajara”.