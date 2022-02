Andrea Legarreta sorprende con lo mucho que han crecido Mía y Nina

El público que conoce a Andrea Legarreta desde sus inicios ha visto crecer a sus hijas, Mía y Nina, productos de su matrimonio con Erik Rubín. Aunque las niñas han crecido frente a las cámaras, debido que desde muy pequeñas comenzaron a escribir su propia historia en la actuación, en proyectos como Annie, el musical, sigue siendo una sorpresa para los seguidores de la conductora de Hoy ver cuánto han crecido sus hijas con quienes, esta tarde, causó sensación con un posado que Andrea compartió en su cuenta de Instagram donde la belleza de las tres salta a la vista.

Como hace mucho no lo hacía, Andrea compartió una imagen al lado de sus hijas captada en lo que parece, un foro de grabación. La presentadora de Hoy acompañó esta foto de la frase: “Ellas. La forma más bonita en la vida me recuerda que es maravillosa”, además, incluyó un hashtag con la leyenda: “Que nadie ni nada borre su sonrisa”. El post de la presentadora generó más de 120 mil likes y varios comentarios, entre ellos el de Mía, quien en abril pasado celebró su cumpleaños número 16 y quien escribió: “Las adoro”. Por otra parte, Erik Rubín aprovechó esta publicación para halagar la belleza de sus mujeres a quienes les comentó: “Hermosas”.

En la foto, aparecen las tres mirando a la cámara muy sonrientes. De los detalles que más llamaron la atención fue el nuevo look de Nina quien aparece con un corte bob, con el que le dio un giro a su imagen, atreviéndose con esta tendencia muy favorecedora para alguien de su edad. Recordemos que la menor de las hijas de Andrea y Erik cumplió 15 años en enero pasado, una fecha que celebró en compañía de su familia en Nueva York. El año pasado, Andrea y sus hijas acudieron al programa Netas Divinas, donde Mía confesó por qué son tan cercanas a su mamá: “Mi mamá es como la mamá cool de Mean Girls, a mis amigos les cae bien”, dijo la joven cantante.

Durante esta conversación, Andrea resaltó que aunque había querido mantener a sus hijas alejadas de los medios de comunicación, desde muy pequeñas ambas comenzaron a mostrar sus ganas de continuar con el legado artístico de la familia, una decisión que vino acompañada de mucha disciplina. “Erik y yo somos personas del medio que estamos aquí desde chiquitos, yo no fui una niña famosa, pero estoy desde chiquitita, a lo que voy es que ellas saben que hay que prepararse, saben que hay que ser comprometidos, responsables, saben que aquí tienen que luchar por ser mejor ellas, para ellas, no una competencia directa con otras y son, la verdad, muy responsables, sí son mil veces mejores que yo, mil veces”, explicó.

Orgullosas de sus padres

Aunque en ocasiones resulta muy retador las comparaciones que la prensa hace entre las chicas y sus papás, para Mía es un privilegio que la vinculen con ellos: “Siempre hay una relación y muchas veces eso no es algo malo, es algo muy bonito, pero si luego no te dejan de comparar”. Sobre la presión que en ocasiones han sentido, Nina, la menor, recordó que, durante su último trabajo en las telenovelas, trabajó el doble para mostrar su talento: “Yo decía tengo que estar a la altura y había días que no me sentía así, a veces me iba al hoyo. No fue como: ‘Soy la hija de Andrea, ponme en la novela’”, reconoció.