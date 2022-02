Cristian Castro cantará el tema del remake de 'Los ricos también lloran', historia que lanzó a la fama a su mamá

Como parte de los proyectos más importantes para este 2022, Televisa anunció con bombo y platillo el estreno del remake de Los ricos también lloran, una historia que en 1979 catapultó a la familia internacional a Verónica Castro y a Rogelio Guerra, protagonistas de este melodrama. En los últimos meses, se han ido revelando detalles de esta nueva versión en la que Claudia Martín y Sebastián Rulli darán vida a Mariana y Luis Alberto, los personajes principales. Además de conocer los nombres de la pareja estelar, hace unas horas, se reveló el intérprete que se encargará de entonar la canción oficial de la telenovela y resulta que se trata nada más y nada menos que de Cristian Castro, hijo la protagonista original.

En una decisión que muchos medios han tomado como un claro guiño a Verónica Castro, el encargado de interpretar el tema central de la historia será su hijo quien, a través de Instagram, dio a conocer la noticia con una imagen desde el estudio de grabación donde está realizando esta canción que, sin duda, tiene un significado muy especial, debido a la importancia que esta telenovela tiene en la carrera de su famosa mamá: “Gracias a Televisa por invitarme a cantar en Los ricos también lloran versión 2022”, escribió el cantante como descripción de esta imagen donde se muestra muy feliz con este reto.

Será el próximo 21 de febrero, día en que se estrenará la telenovela que podremos escuchar esta canción de Cristian con la que se suma a la nueva versión del proyecto con el que su mamá comenzó a escribir su exitosa trayectoria como protagonista de melodramas. En diciembre del año pasado, durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, Cristian reveló que es el más interesado en ver a su mamá de regreso en la pantalla chica: “Todos los días créanme que yo pico piedra con mi mamá, con Vero, para que vuelva a la televisión, yo soy el que más me peleo con ella sobre que vuelva, todos los días estoy: ‘Oye mamá por favor vuelve’”, comentó en entrevista para Suelta la sopa.

En esa conversación, el cantante habló de la belleza de su mamá: “Está en su etapa que quiere ser más adultita y se ve muy guapa”, explicó. Además del regreso de Verónica Castro a la actuación sorprendió revelando sus ganas de seguir los pasos de sus famosos papás en la conducción, una faceta que no ha explotado como le gustaría: “Me encantaría tener mi serie, me gustaría ser conductor, porque mis padres son conductores, entonces me gustaría tener mi programa en Televisa o bueno en la cadena que se pueda. Me encantaría que lo produjera mi tío y que hagamos un súper programa, porque me encantaría ser conductor”, detalló.

El cumpleaños más especial

El pasado 8 de diciembre, Cristian Castro disfrutó de uno de sus cumpleaños más especiales que, aunque no pudo celebrar al lado de su mamá, Verónica Castro, debido a que estaba grabando los detalles finales de su último disco, sí recibió un excepcional obsequio por parte de la primera actriz quien cada año procura consentirlo a la distancia: “Mi mamá me regaló mi IPhone, mira. Mi mamá se súper luce, gracias a mi jefa, la verdad es que el año pasado me regaló mi PlayStation 5”, comentó. Para festejar sus 47 años, el cantante también recibió un especial detalle por parte de su hija menor Rafaela: “Sí, ella me regaló una canción, una composición, todos los años le pido una canción nueva”, dijo sobre su cumpleaños más reciente.