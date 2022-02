La emocionante reacción de Eugenio Derbez ante la nominación de su película al Oscar

La mañana de este martes finalmente se dieron a conocer la nominaciones para la edición 2022 de los Oscar, premiación que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo y que tiene emocionados a los amantes del cine. Y no sólo los fans esperaban ansiosos saber quiénes contenderán por la cotizada estatuilla dorada, sino también las estrellas que participaron en alguna película recientemente. Entre ellos se encuentra Eugenio Derbez, quien gracias a su talento y dedicación se ha ido ganando un espacio en Hollywood. El actor mexicano es uno de los protagonistas de CODA, película dirigida por la estadounidense Sian Heder que ha obtenido un gran recibimiento desde que se estrenó en agosto del año pasado. Puntual, el intérprete sintonizó la transmisión del esperado anuncio de la Academia lleno de expectación y un poco nervioso, pero su rostro se transformó completamente cuando los presentadores Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan mencionaron su cinta como contendiente en tres categorías: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Adaptado. Eugenio no pudo ocultar su emoción al enterarse de este importante reconocimiento: "Yes!", expresó con una gran sonrisa y aplaudiendo. Entre las felicitaciones que obtuvo el intérprete, destacó la de su esposa, Alessandra Rosaldo, con quien acaba de celebrar un aniversario muy especial. "No sé ni qué escribir de lo orgullosa y emocionada que me siento… ¡Felicidades amor mío! Te mereces éste y todos los regalos que la vida te pueda dar... Que vengan miles de nominaciones y premios más, pero sobretodo, que tu corazón siga latiendo fuerte, vibrando alto, poniendo el ejemplo, cambiando vidas y marcando el camino. Te amo", escribió la cantante. Haz click abajo para ver más de este emocionante momento para los Derbez.

