Lucero le dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a Mijares

Después de más de una década divorciados, Lucero y Mijares se mantienen unidos y cercanos. La gran relación que tienen los exesposos les ha permitido compartir con sus hijos momentos entrañables, como el inolvidable concierto vía streaming que realizaron, en mayo del 2021, donde por primera ocasión compartieron escenario con Lucero Mijares y José Manuel. Siempre atenta a las fechas importantes al interior de la familia, ayer por la tarde, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación de cumpleaños al padre de sus hijos a quien reconoció con una instantánea muy especial para ella, en la que aparece el músico fundido en un tierno abrazo con sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para felicitar a su exesposo, Lucero desempolvó una imagen que captó, en septiembre de 2016, durante el concierto que ofreció Mijares en Bellas Artes para celebrar sus 30 años de carrera musical. La cantante acompañó esta foto, en la que aparece el cantante abrazando a sus hijos, de la frase: “Happy Birthday! Muy feliz cumple @oficialmijares pásala increíble”, se lee sobre esta publicación donde la intérprete de Electricidad agregó un emoji de pastel y una de gorrito de fiesta. En esta foto, Mijares no sólo aparece abrazando muy fuerte a sus hijos, sino que también se aprecia que está visiblemente conmovido de poderles cantar en un recinto tan importante como éste. Recordemos que aquella noche, no sólo Lucero Mijares y José Manuel fueron sus invitados especiales, su exesposa ocupó un lugar en la primera fila.

VER GALERÍA

Para festejar a Mijares en su cumpleaños número 64, Lucero quiso recordar este instante con sus hijos, sin duda, uno de los más importantes del cantante quien, en aquel momento, reconoció que ver a los chicos acompañándolo a celebrar sus 30 años de trayectoria había sido de los instantes más memorables de su vida: “Ahí sí me quebré con los niños, disque yo me hice el fuerte”, confesó Mijares en 2016, durante una entrevista con HECHOS AM. En aquella importante noche para su papá, José Manuel y Lucero, de entonces, 14 y 11 años, respectivamente, acudieron al show de Bellas Artes de la mano de su famosa mamá quien se mostró muy emocionada por el papá de sus hijos: “Estoy feliz, padrísimo. Estuvo increíble y lo disfrutó muchísimo”, comentó la cantante sobre la presentación de su exesposo.

Pero Lucero no fue la única de la familia que provocó revuelo en redes con esta especial foto del cumpleañero con sus hijos, Lucero Mijares también hizo una divertida publicación en Instagram dedicada a su papá. Dando una probadita de la excelente relación que la joven cantante tiene con Mijares, posteó un video en el que aparece el músico usando un original filtro en el que únicamente aparece su cara mientras una animación de un chimpancé baila: “¡Feliz cumple al más lindo y adorables del mundo mundial! Te amo papi”, se lee sobre el clip. Hace apenas unos días, Lucero y Mijares se sumaron al ciber festejo que los fans de su hija le organizaron por su cumpleaños número 16, una fecha en la que el cantante le escribió: “Bebita @Luceromijaresoficial. Mil felicidades hoy en tu cumple. Celebro tu vida desde que naciste y por siempre. Te amo”.

VER GALERÍA

El agradecimiento de Mijares

Conmovido, no sólo por la felicitación de su hija y de su exesposa, sino por todas los mensajes que amigos y fans le hicieron llegar en sus 64 años, grabó un clip que posteó en Instagram, con el que agradeció por tanto amor y por los buenos deseos: “Aquí muy agradecido con todos, por sus felicitaciones, gracias por tomarse la molestia, saludo a mi gente, ya un añito más, pero feliz de tenerlos a todos ustedes, un beso muy grande para todos. Gracias de verdad, ahorita trataré de ir contestando todas sus felicitaciones. Gracias por tomarse la molestia, los quiero mucho, un beso grande”, se le escucha decir en este videoclip.