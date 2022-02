Raúl Araiza confirma el fin de su noviazgo: 'Duele mucho esta ruptura'

En el corazón todo marcha distinto para Raúl Araiza en estos momentos, tras tomar la decisión de poner punto final a su romance con Margarita Vega, luego de ocho meses de noviazgo. Sin duda, esta fue para el actor una etapa en la que logró disfrutar al máximo junto a la guapa colombiana, aunque debido a las prioridades personales que cada uno tiene, fue que ambos tomaron la decisión de emprender caminos por separado. Tan sincero como suele ser, el también conductor del programa Hoy confirmó la noticia, explicando a detalle las razones por las cuales prefirió volver a la soltería, sin dejar de mencionar lo doloroso que le ha resultado esta ruptura, pues asegura que Mara, como la llama de cariño, es una mujer maravillosa.

Ante el interés que generó la noticia, Araiza fue cuestionado al respecto, y sin más preámbulos se tomó el tiempo para confirmar lo ocurrido y reiterar el gran aprecio que le tiene a la actriz, confesando incluso que fue él quien dio el primer paso por una razón que consideró importante. “La verdad es que yo tomé la decisión, y el motivo por el que pusimos punto final fue porque sí pasaron los 21 años de diferencia entre nosotros…”, dijo en entrevista para TVNotas, para luego ser más específico en sus declaraciones sobre el tema de la edad, pues asegura que después de haber estado casado por 24 años tiene muy claro lo que desea. “Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión…”, dijo.

Consciente de que la diferencia de edad fue un factor determinante, Araiza habló de cómo las prioridades de vida de ambos son distintas, por lo que prefirió ser muy honesto al no coincidir con Mara en algunas cosas. “Soy 21 años mayor que Mara y me di cuenta que ella quiere ser mamá o busca cosas que yo ya viví, entonces yo no podía ser tan egoísta como para negárselas. Por esa razón preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera…”, explicó, descartando de esta manera que un conflicto haya dado pie a su separación. “Mara es una mujer maravillosa, y por eso me duele mucho esta ruptura…”, dijo el actor a la publicación.

¿Cómo se encuentra Araiza tras concluir su noviazgo?

Para Raúl Araiza la conclusión de este ciclo no ha sido sencillo, pues asegura que de manera directa esto ha repercutido en sus emociones. “Triste (me siento), me dolió tomar esta decisión porque Mara es una mujer a la que yo quiero muchísimo, pero o mejor era separarnos y dejarla volar. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos… En las últimas semanas nuestra diferencia de edad salió a relucir y afectó nuestra relación…”, explicó el actor, quien entre otras cosas confesó que en el viaje de fin de año que ambos realizaron a Colombia, él pudo conocer a la familia de la actriz.

A pesar de que la pareja mantuvo bajo total discreción los detalles en torno a su romance, en más de una ocasión ambos gritaron su amor a través de las redes sociales, como ocurría en días pasados, cuando cumplían exactamente ocho meses de ser novios. De hecho, el intérprete le dedicó un breve mensaje a Mara acompañado de una fotografía en la cual los dos se dejaban ver de lo más enamorados. “¡Gracias por tu tiempo y por tu amor! Ocho meses increíbles”, se podía leer en aquella publicación que llamó la atención de todos sus seguidores, quienes han seguido de cerca esta historia, desde que en julio de 2021 surgieron los primeros rumores de romance.

