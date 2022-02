¿Está enamorada? Ale Capetillo da pistas de que tiene un posible nuevo amor

Desde hace unas semanas, Ale Capetillo ha provocado curiosidad entre sus seguidores en Instagram al publicar varias imágenes al lado de un misterioso joven con el que se muestra muy cercana. Debido a que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es muy abierta con su comunidad virtual a la que, le ha asegurado no tiene tiempo de tener novio durante su estancia en Madrid, una de sus seguidoras, aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas que cada jueves organiza con en Instagram, para cuestionarla sobre el hombre que ha estado robando cámara en su perfil quien. Aunque no reveló la identidad del señalado, para sorpresa de todos, la influencer dio algunas pistas que apuntan a que se está dejando conquistar.

Ya son varias historias en las que aparece este misterioso galán que la ha acompañado a varios eventos en la capital española. Aunque no admitió que entre ellos haya una relación, Ale respondió a la pregunta, “Cuéntanos tu historia de amor”, con un video en el que aparece feliz caminando por las calles de Madrid del brazo de este joven que también se muestra muy sonriente: “Sí, les cuento que estoy muy feliz”, escribió sobre este video, una frase que dejó con muchas dudas a sus seguidores quienes no supieron si debían tomar esto como la confirmación de un noviazgo.

Como no entendieron cómo interpretar esta publicación, otra de sus seguidores le escribió: “Ale tú nos dijiste que si tenías novio seríamos los primeros en saberlo. No, nos decepciones”, a lo que la experta en moda respondió con un simple: “Chica”, provocando que las especulaciones en torno a su posible romance se multiplicaran. Aunque no quiso entrar en detalles de cuál es su situación sentimental, de lo que sí dio detalles fue de cómo hace para superar una relación: “Yo para cerrar ciclos, así sea con amistades, con gente que llega a mi vida, se va, noviazgos o lo que sea yo lo veo mucho como una caja, ahí les va la metáfora: Cuando se acaba una relación lo veo como que tienes que meter todo y cerrarlo y poner esa caja en la bodega”, explicó.

¿Cuándo fue la última vez que se enamoró?

Fue en diciembre del año pasado cuando Ale Capetillo engalanó la primera portada digital de HOLA.com México donde, además de hablarnos de cómo es su vida en Madrid, sus planes de lanzar su propia línea de ropa y de cuánto echa de menos a su familia, la influencer nos confesó cuándo fue la última vez que estuvo enamorada: “La última vez que me enamoré… ya han pasado unos cuantos años, dos, tres años, desde que me enamoré”, comentó sincera. En esta conversación, Ale también nos confesó que, aunque todavía no ha encontrado a su príncipe azul, le gustaría tener una relación tan linda como la que tienen sus papás: “La verdad mis papás nos han metido mucho eso valores familiares que, yo agradezco mucho tenerlos, y sí me gustaría”.

En esta entrevista le preguntamos si, en Madrid, había algún chico que llamaba su atención, una pregunta a la que reaccionó de una forma muy peculiar: “Me quedo así de… ‘¿Lo verá o no lo verá?”. Aunque se mostró risueña, en ese momento, Ale negó que hubiera un galán en la mira y explicó por qué: “Te voy a decir algo, sí he conocido a niños. Yo no soy muy abierta a conocer en el tema del amor, en eso sí son muy cerrada y muy picky. No tengo tiempo”, declaró convencida, ¿será que la situación ya cambió?, será el tiempo quien termine de confirmar si Ale encontrará el amor en España.