Geraldine Bazán confiesa por qué mantiene su romance en privado: ‘Es más sano’

Después de jugar algunos meses al despiste, el verano pasado, Geraldine Bazán confirmó que ya tiene novio. Aunque ha tratado de mantener en privado su relación con el empresario Luis Murillo con quien, el pasado 30 de enero, celebró su cumpleaños número 39 en Valle de Bravo. Como nunca, la actriz habló de su relación y de por qué quiere vivir su romance alejada de los reflectores. Fue el año pasado, durante su visita al programa de Youtube, Pinky Promise, que la actriz confesó que se había dado una nueva oportunidad en el amor: “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad”, le contó a Karla Díaz, conductora de esta emisión.

Aunque ya había dicho públicamente que tenía novio, durante su último encuentro con la prensa, la actriz habló por primera ocasión ante los medios de su estado civil. Todo comenzó cuando un reportero le preguntó qué le había regalado “Luis Gerardo” en su cumpleaños, fue entonces que Bazán lo corrigió: “No sé quién es Luis Gerardo. No es Luis Gerardo, para empezar”, dijo entre risas. Pero continuó asegurando que su novio la sorprendió con varios detalles: “Muchos, muchos”, aseguró. La curiosidad de los medios fue creciendo y buscaron saber más de su romance: “Bueno, ya no les voy a contar más, se supone que quiero mantenerlo así (en privado)”, comentó en entrevista para Ventaneando.

A pesar de que aseguró que no respondería, los reporteros sí consiguieron que revelara si sus hijas ya conviven con su galán: “Sí, sí, todo muy bien, la verdad, todo va perfecto, las niñas están súper bien, muy contentas”, dijo a las cámaras de Hoy. Debido a que comentó que todo en su relación va viento en popa, la actriz descartó que tengan planes de boda, incluso bromeó con la pregunta: “Pero, ¿por qué me quieren volver a casar?, yo estoy muy bien así, cuál es la prisa”. Aunque querían saber más detalles, Geraldine reiteró que su deseo es vivir este noviazgo en privado: “Porque no, es complicado”, respondió cuando le preguntaron el porqué de su decisión.

Geraldine consideró que mantener en privado su noviazgo hace que la relación funcione muy bien: “Cuando abres la puerta, ustedes saben, que es bien difícil cerrar la ventana, entonces, prefiero mantenerlo así, es más sano, me gusta más, está más padre la verdad. Ha fluido increíblemente bien, la verdad, creo que mejor que nunca”. Con una sonrisa en el rostro, la actriz reveló que está más feliz que nunca: “Estoy muy contenta, muy en paz”. La actriz dejó claro que su galán no tiene nada que ver con la farándula: “Cuando alguien no está dentro del medio comprende muchas cosas, pero también no conoce muchas otras”, explicó.

El amor lejos de los reflectores

Sincera, Geraldine admitió que no le ha costado trabajo mantener su vida privada alejada de las cámaras, pues después de tantos años en el medio, tiene muy claro cómo lograrlo: “No me cuesta trabajo mantener mi vida privada alejada, finalmente, uno sabe cómo hacerlo también y no vas a lugares donde sabes que no debes de ir, no sé, me gusta mantenerlo así y estoy contenta y me ha funcionado”, detalló. Por último, Geraldine contó cómo pasó su cumpleaños número 39, el pasado 30 de enero, fecha que celebró en compañía de su novio y su círculo más cercano: “Muy bien, padre, en familia, fuimos un fin de semana a Valle de Bravo que la verdad tenemos lugares increíbles aquí en nuestro país, así que lo disfruté muchísimo”, finalizó.