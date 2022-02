La razón por la que Jorge Salinas pospuso su cirugía en la columna

Jorge Salinas está de regreso en el cine. De la mano de su esposa, Elizabeth Álvarez, el actor acudió a la premier de la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas 2, proyecto que lo catapultó a la fama internacional en 1999. Durante su reencuentro con la prensa, el actor se sinceró y habló como nunca de los problemas de salud que lo aquejan desde hace meses. Aunque en octubre pasado había declarado que su operación de columna era inminente, ahora, el actor cambió de parecer y decidió que el quirófano puede esperar, pues antes de correr el riesgo que implica una intervención de esta naturaleza, está buscando alivio en tratamientos alternativos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En entrevista con el programa Hoy, el actor confesó por qué prefirió posponer la operación: “Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, es definitivo, yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía, porque esta complicada, son 4 niveles, prefiero tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”, explicó. Por otra parte, el actor reconoció a las cámaras de Venga la Alegría, cómo comenzaron sus problemas en la columna: “Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto”, dijo.

VER GALERÍA

Sincero, Jorge reconoció que su profesionalismo en su último proyecto afectó considerablemente sus problemas en la columna: “Luego ya sabes, te alocas y dices: ‘Hoy quiero hace un invidente, pero con cuerpo de albóndiga’ y eso fue lo que hice en el proyecto pasado y el cirujano me dice: ‘Perdóname, pero tu creatividad hazla en otro tipo de trabajos, no puedes poner en riesgo tu salud’”. El actor aprovechó para hablar de las terapias que está tomando: “Nadar, alinearte, controlar mi peso”, explicó.

El actor reconoció que llegó un punto tan crítico que ni con medicamentos muy fuertes cesaban los dolores: “Me metía pastillas y demás y el dolor persistía (…) pero a mí ni la morfina me hacía”, comentó. Aunque está lidiando con esta situación de salud, el actor no perdió la oportunidad de agradecer poder continuar trabajando y recordó que hace más de una década pasó por una crisis que casi le cuesta la vida: “Tuve una tromboembolia pulmonar hace 11 años y el 99% de las personas mueren, entonces soy una persona bendecida”, detalló.

VER GALERÍA

El episodio más triste de su vida

Para sorpresa de los medios de comunicación, Jorge compartió que hace dos años vivió en silencio uno de los capítulos más tristes de su vida: la muerte de su padre. El actor contó que, debido a lo inesperado del suceso, no quiso compartirlo con la prensa: “Lo guardé porque me dolió en el alma. Estaba yo grabando, terminé mi día de grabación y me fui después al sepelio y me dolió mucho, no quise compartirlo, no sé cómo te enteraste, pero gracias por haber respetado ese momento de dolor”, dijo. Por último, el actor comentó: “Yo me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto hacia mi trabajo, bendecido por Dios, digo, yo no debería estar viviendo, ¿me entiendes? Estoy agradecido de tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público”, finalizó.