Michelle Renaud sufrió una caída grabando una escena a caballo

Los últimos días, Michelle Renaud se enfrentó y venció uno de sus miedos más grandes: montar un caballo. Aunque le resultaba muy retador realizar escenas a caballo, la actriz ha dado lecciones de profesionalismo y consiguió subirse a uno y grabar varias secuencias de su personaje de su próxima telenovela. A sólo unas horas de que compartiera en Instagram su felicidad por poder cumplir con las exigencias del guión, la actriz reveló que esta tarde sufrió una caída considerada como de alto impacto, luego de que perdió el control del caballo que montaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Bajo el título de “Crónica de una caída anunciada”, la actriz explicó qué fue lo que sucedió, según narró, el accidente ocurrió después de varias escenas exitosas: “Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100% después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo (que se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié, el caballo me dio una gran lección. Me hizo como un trapo y me enseñó quién manda”, compartió en la primera parte de este texto.

VER GALERÍA

La actriz enlistó las enseñanzas que le dejó este incidente que, por fortuna, no pasó a mayores: “Jamás confiarte y dar por hecho. Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que yo lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mí. Y aprendí que nunca, cuando alcanzas tu meta, debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad.”, reconoció. En este angustiante momento se dio cuenta de algo muy importante: “¡Que la vida y mi mamá me aman! Les juro que fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi cómo que se me venía encima y, de la nada, algo me jaló abajo del trailer, para mí, fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma”.

El estado de salud de la actriz

Aunque fue una caída muy aparatosa, milagrosamente, no sufrió ninguna lesión de cuidado: “Saliendo del hospital, porque por ser caída de alto impacto, me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas, etc (No me rompí nada, ¡arriba el veganismo!) me dolía todo el cuerpo, cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo, mis tobillos”. La actriz reveló cómo fue que alivió el dolor: “La hieloterapia es lo máximo, ayer, llegué a casa y me metí a la tina con hielos, les juro que por arte de magia se me bajó todo el dolor al 60%”.

VER GALERÍA

Michelle Renaud comentó que tras la hieloterapia desaparecieron los malestares: “Es más, ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”, informó. A pesar de la caída la actriz dejó claro que su miedo a montar no va a regresar: “Me siento muy bien y sobre todo, súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volverme a subir al caballo, ahora sin creerme la muy, muy. Pd: Logré parar el caballo como 5 veces. Mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía, ni siquiera subir a uno”, finalizó.