Adal Ramones da a conocer que dio positivo a Covid-19 a su llegada a Madrid

Desde La Madre Patria, Adal Ramones posteó un video en Instagram en el que dio a conocer que a su llegada a Madrid dio positivo a Covid-19, razón por la que se encuentra en cuarentena, casi sin síntomas. A través de este post, el actor reveló que desde hace unas horas arribó a España donde estará los próximos meses filmando una película, un plan que tuvo que ser modificado debido a que no pudo asistir presencialmente a las primeras reuniones con la producción. Según compartió en otra publicación está tomando la situación con la mejor actitud y a estado disfrutando de la belleza de Madrid desde la ventana de su habitación de hotel.

En el clip Adal incluyó varias imágenes de esta aventura madrileña, desde su salida de la Ciudad de México hasta su llegada a la capital española donde descubrió que tenía Covid: “Les cuento que yo venía bien contento de la Ciudad de México acá, a Madrid, para participar -la película la vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo-, el asunto es que venía contento, venía feliz y de repente tengo Covid aquí en Madrid y no he salido nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y con parte del staff, que la verdad los admiro mucho han sido súper cálidos, me han tratado increíble”, explicó el actor.

Adal reveló que, aunque está aislando, continúa trabajando a distancia: “Me dio Covid, me dio Ómicron y estoy acá, encerrado en Madrid, sin poder ir a un bar de tapas, sin poder tener ensayos presenciales, más que, tuve algo de maquillaje, peinado y todo, pero falta vestuario, ensayos con otros actores, así que aquí vamos a estar, uno días más, encerrados en la habitación de este hotel”, contó. El actor pidió a sus seguidores no bajar la guardia y seguirse cuidando: “Uno propone y Dios dispone, entonces, a cuidarnos, está cañón esto, se contagia uno muy fácil, me siento muy bien, estoy tranquilo no tengo ningún síntoma, pero salí positivo en las pruebas”, finalizó.

El actor acompañó este post con la frase: “En Madrid para la película a filmarse en marzo y abril y COVID presente”. Más tarde, Adal compartió otro video en el que aparece, en pijama, en la habitación de su hotel, bailando: “Lo que cuenta es la actitud. Solo y con COVID en Madrid. Pocos o casi nulos síntomas. Pero estoy así porque acudí a tiempo a vacunarme y a tomar refuerzo. Si puedes, hazlo”, escribió como descripción del video que provocó la reacción de su hija Paola Ramones quien comentó: “Te amo”. Su amigo, Omar Chaparro, también se manifestó: “Abrazo amigo esa es la actitud”.

El adiós a un gran amigo

El pasado 28 de enero, Adal Ramones se sumó a las celebridades que lamentaron en redes sociales el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer quien murió a causa del Covid-19. Con tristeza, el titular de Otro Rollo compartió una foto con el argentino con quien sostenía una amistad: “Un gran ser humano y fabuloso amigo se ha ido; alma agradecida con la vida y siempre gozoso de compartir la alegría con propios y extraños, con los cercanos y con sus miles y millones de fans. Lo conocí al coincidir en el reality Cantando por un sueño (…) Hoy mi dolor se une al de los suyos a tantos millones de incondicionales que el gran Diego conquistó con su música, letra y sentimiento. Ché loco, algún día nos veremos para disfrutar de esos vinos y tu asado fenomenal. Te mando un beso enorme hasta donde estés, te quiero y admiraré siempre con ese gran amor que tanto regalaste al mundo”, posteó Ramones.