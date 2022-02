Toño Mauri revela que tendrá que vacunarse por cuarta vez contra el Covid, ¿por qué razón?

Tras haber superado el Covid-19, Toño Mauri adoptó un régimen estricto de cuidados médicos y personales, gracias a los cuales ha logrado salir adelante. El intérprete, quien además recibió un doble trasplante de pulmón, -y que busca un acercamiento con la familia de su donante-, también toma en cuenta una parte muy importante del proceso, pues según las indicaciones de los especialistas, es necesario que cada periodo de tiempo se aplique la vacuna contra el virus, por lo que confirmó que ya está listo para recibir su cuarta dosis. Desde Miami, el actor habló de la principal razón por la que debe atender con puntualidad esta medida, enteramente optimista de que todo marcha muy bien hasta ahora.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Toño ahondó en la relevancia de acudir a vacunarse, y la repercusión que esto tiene en su estado de salud. “A todas las personas que están como yo, en mi caso, que tomamos inmunodepresores para tener las defensas muy bajas, tenemos que siempre tener esos refuerzos porque obviamente nosotros nos volvemos más sensibles a cualquier enfermedad, a cualquier bacteria…”, contó en entrevista para el programa televisivo Hoy, espacio en el que se dejó ver visiblemente animado. Así, el productor televisivo recobra poco a poco las fuerzas contando con el imprescindible apoyo de su familia, que no se aparta de su lado en ningún momento.

En ese espacio, Toño hizo énfasis en las indicaciones que sus médicos le han dado sobre la aplicación de la vacuna, algo que debe seguir al pie de la letra. “Mis doctores prefieren que yo esté bien protegido y cada seis meses me recomiendan que me la ponga (la vacuna). O sea, hace seis meses que me puse la tercera…”, dijo. Recordemos que fue el pasado agosto cuando Mauri acudió a vacunarse, compartiendo un video del momento en sus redes sociales, mismo en el que se percibe cómo recibe la inyección, enteramente feliz por hacer esto posible. “La tercera”, escribió al pie del clip de tan solo unos segundos, y en el que recibió el apoyo de sus seguidores y amigos cercanos, siempre pendientes de lo que ocurre en su vida.

Un ejemplo de fortaleza

Para Toño Mauri, el haber superado una de las etapas más críticas en su vida, luego de su contagio con Covid-19, es motivo de gran inspiración. Por supuesto, todo ese tiempo también se mantuvo refugiado en la fe, y confiando en que sus médicos harían hasta lo imposible para que su salud mejorara. Sin embargo, reconoce que al inicio el panorama fue muy complicado, sobre todo cuando recibió la noticia de que sus pulmones tenían daño irreversible. “Ahí es donde empieza la historia. El doctor fue muy claro: ‘Toño no te puedes ir, el daño a tus pulmones es muy grande, esta parte está totalmente perdida’. Se toma la decisión de intubar, en este caso, la tuve que tomar yo, porque hubo un día que yo ya no podía respirar. No hubo tiempo de avisarle a mi familia. Tomé mi teléfono y grabé un mensaje para mis hijos, para mi esposa y era como una despedida”, compartió en días pasados para el programa Hoy.

Por fortuna, todo marcha por buen camino en este instante para Toño, quien poco a poco recobra su rutina en los foros de televisión. Así mismo, ha sido muy constante al agradecer públicamente por la gran oportunidad de estar de vuelta con los suyos y de ser testigo de importantes acontecimientos familiares, como la pasada boda de su hija Carla, que de hecho hace poco tiempo anunció su embarazo, por lo que Mauri está enteramente motivado por su próximo debut como abuelo.

