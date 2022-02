'¡Qué pena que no fue en mi año!', Adamari López y su reacción al dar una noticia de Luis Fonsi

Uno de los romances del pasado más conocidos fue el de Adamari López y Luis Fonsi, quienes tras varios años de noviazgo y la celebración de una boda, tomaron la decisión de divorciarse en 2010. Tiempo después, las circunstancias entre la expareja lograron tomar cauce, por lo que lejanos a sus diferencias protagonizaron un reencuentro en la televisión en 2019, y en el que incluso se dieron un abrazo frente a las cámaras. Ahora, la guapa conductora ha vuelto a referirse a su exmarido en un espacio del programa matutino del que es presentadora, hoy Día, para informar sobre la reciente venta del catálogo musical de Fonsi, quien según los reportes logró un acuerdo millonario por sus canciones. Pero, ¿cuál fue la curiosa reacción de la puertorriqueña?

Con la simpatía y profesionalismo que la caracteriza, Adamari tomó la palabra para dar a conocer la noticia, mientras sus compañeros de emisión escuchaban con mucha atención los detalles en torno a la comentada negociación que se dice ha beneficiado económicamente a Fonsi. “Voy a comenzar platicando de un cantante súper famoso que ha decidido vender algo, ¡lo conozco muy bien! Es Luis Fonsi, que ahora es mucho más rico de lo que era antes… porque vendió todo su catálogo de canciones y publicaciones a HarbourView Equity Partners… Aunque hasta ahora Fonsi no ha dicho nada, al parecer hay mucho billullo en su cartera…”, dijo López.

Luego de dar a conocer esta información, otro de los conductores no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Adamari de la forma más simpática si esto le había quedado claro, a lo que la boricua respondió con total desenfado y sin ningún filtro. “Me quedó clarísima (la información). Lo tengo claro, porque debe de tener un petty cash en el bolsillo (dinero para gastos menores) …”, dijo entre risas para luego opinar sobre la situación. “Felicidades, la verdad, se lo merece. Ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien, ¡qué pena que no fue en mi año! ¡Madre mía!”, expresó soltando una carcajada.

¿Cómo enfrentó el tema de su divorcio?

Aunque han pasado varios años desde que Adamari y Luis Fonsi tomaron caminos separados, la ruptura fue una circunstancia muy difícil para la también actriz, quien en más de una ocasión ha sido muy transparente al hablar de cómo enfrentó este duro episodio. “Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: ‘sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero’, porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil”, comentó en entrevista para el programa Noche de Luz.

Lo cierto es que para Adamari, la separación de Fonsi fue una oportunidad para asumir con la actitud más positiva el cambio, lo que de igual manera le permitió sanar en lo personal. “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor, eso que he vivido, y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con el sentimiento o el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto, a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad… Hay cosas que pasan, que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida…”, dijo en otro momento en una charla con María Celeste Arrarás para su canal de YouTube.

