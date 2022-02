Eduardo Videgaray sobre los 23 años que le lleva a Sofía Rivera Torres: ‘Sí genera mucho morbo’

Cuando Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fueron flechados por Cupido, nunca fueron tema de conversación los 23 años que el conductor le lleva a su esposa; sin embargo, con mucha sinceridad, reconocen que es un tema que provoca mucha curiosidad entre sus seguidores de Instagram. Tan divertidos como siempre, la pareja se subió al Escorpión al volante, un concepto llevado al Youtube por El Escorpión Dorado, un personaje que maneja el mismo tono de humor que los esposos quienes robaron cámara con su simpatía. Durante este divertido paseo, Eduardo Videgaray reconoció que la influencia de su esposa lo ha hecho hasta adquirir nuevos gustos musicales: “Volví a ir a antros, oigo reguetón, estoy rejuvenecido, perreo hasta el suelo”, reconoció entre risas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre su nuevo estilo de vida, El Escorpión le preguntó: “¿Agarraste tu segundo aire Videgaray?”, a lo que respondió sincero: “Pues ya como el tercero”. Por su parte Sofía reconoció que le encanta ser esposa de Videgaray: “Debo reconocer que la vida de casada no me ha parecido nada mal, la pasamos bien, todo sigue igual, la pasamos de fiesta seguimos pasándola bomba”, dijo. Aunque se siente que se está contagiando de la juventud de Sofía tiene muy clara su edad: “Nunca me he considerado chavorruco, yo soy ruco, punto, chavo ya fui y no quiero volver a ser chavo”.

VER GALERÍA

Justamente, la diferencia de edades fue lo que provocó que su relación no tuviera grandes esperanzas para algunas de sus amistades: “Nos decían: ‘Les doy tres meses, luego les doy un año’, ya al último fue: ‘Les doy 10 años y te divorcias’, bueno ya 10 años, está bien, un honor ser el primer esposo de Sofía”. Fue entonces que Eduardo confesó por qué su relación levanta tanto revuelo: “Lo que sí es un hecho es que la diferencia de edad -es que le llevo 23 años a Sofía- o sea, yo ya trabajaba en la tele cuando ella no había nacido, sí genera mucho morbo y le da mucha curiosidad a la gente, se burlan de mí”.

Eduardo Videgaray, un galán al estilo Millenial

Fue justamente esas más de dos décadas de diferencia lo que hizo que Eduardo ideara nuevas estrategias de conquista, cuando comenzó a cortejar a Sofía: “Empecé a ser Millenial, empecé a darle likes, te juro que nunca había hecho eso. Le mando mi cel y me deja en visto, no me volvió a contestar”, recordó. Por su parte, Sofía contó por qué decidió no reaccionar a sus coqueteos, en ese momento: “Un tiempo que me estuvo tirando la onda por redes sociales y yo lo dejaba en visto, luego cuando entré al programa me deja de tirar la onda, todo profesional”, dijo mientras Eduardo la interrumpió para confirmar: “Soy una persona profesional”.

VER GALERÍA

Fue durante un juego de tenis que Eduardo quedó flechado por la conductora quien para ese momento ya veía a su compañero de ¡Qué importa! con otros ojos. Aunque todo en la relación iba viento en popa y ya hasta lo habían hecho público en exclusiva para ¡HOLA!, Sofía confesó que sólo dos días después del anuncio, el conductor rompió con ella y reveló la causa: “Cuando éramos novios y yo estaba viviendo los momentos más felices de mi vida, Eduardo Videgaray me cortó porque dijo: ‘No, no, tú y yo no tenemos futuro, esto simple y sencillamente no puedo ser, no te quiero j*der la vida y en unos años dejarte viuda’”, aunque el conductor quería alejarse por la diferencia de edades, su amor demostró que es a prueba de todo.