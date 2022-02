'Soy una dama', Vanessa Guzmán y su contundente respuesta ante las críticas

En su faceta como actriz de telenovelas Vanessa Guzmán ha conquistado el éxito a lo largo de los años. Sin embargo, en el ir y venir de su trabajo en los sets de grabación, no ha estado exenta de que surjan comentarios y críticas en torno a su persona. Con la transparencia que la caracteriza, la protagonista de melodramas como Soltero con Hijas dio su postura al respecto, manifestando que, para ella, lo más importante es guardar silencio, pues como seres humanos nadie está libre de atravesar por instantes complicados. Por lo pronto, la estrella prefiere mantenerse enfocada en los aspectos positivos de su vida, no solo en sus logros dentro del fisicoculturismo, sino también en el de su reciente debut como abuela.

Al ser cuestionada en relación con los comentarios que algunos de sus compañeros actores han hecho sobre ella, Vanessa fue muy puntual, siendo ante todo muy reservada y abordando la situación con respeto. “Todos tenemos un pie derecho, un pie izquierdo, un lado bueno, un lado malo, un día bueno, un día malo; entonces pues por qué juzgar de esa manera cuando a todos nos pasa…”, dijo en una reciente entrevista para el programa televisivo Ventaneando, en medio de la realización de una sesión de fotos para una revista. De esta manera, la intérprete se desmarcó de cualquier polémica, manteniendo firme su postura y asumiendo las circunstancias desde un punto de vista positivo.

Durante la charla, Vanessa quiso dejar claro el por qué de su actitud, pues lo más importante para ella es alejar a su familia de cualquier circunstancia comprometedora. Es con esa manera de pensar que ha actuado desde entonces. “Yo soy de las personas que mejor opto por quedarme callada porque si yo abriera la boca tendría muchas cosas para decir. Pero prefiero no hacerlo por educación, porque soy una dama y como siempre lo he dicho, nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados…”, dijo de lo más sincera la ex reina de belleza, quien en ocasiones anteriores también ha alzado la voz en contra de las críticas.

Ser abuela, su gran ilusión

Pero más allá de todo, Vanessa se enfoca de lleno en sus motivaciones, ahora el la de su reciente debut como abuela, luego de que su hijo mayor, José Eduardo, junto con su pareja, Malorie Lyne, dieran la bienvenida a la nueva integrante de la familia a finales de octubre de 2021. “Es nena, mi nena preciosa, está divina la extraño, lamento no tenerla cerca. Otra faceta más en mi vida, así que un motivo más para poderme seguir realizando… Me preguntaban hace rato: ‘¿Cómo te ves en 20 años?’, pues imagínate, con una nieta de 20 años, así me veo…”, comentó.

Por el momento, Vanessa también se encuentra enfocada en sus compromisos de trabajo, por lo que ya está planeando un próximo reencuentro con la pequeñita, a quien presentó a través de sus redes sociales en noviembre pasado, posando muy sonriente mientras carga a la bebé en sus brazos. “Ahora en Navidad fue la última vez (que la vi), así que ya estamos planeando algún viaje para poder visitar a mi bebé pues antes de que empiecen mis competencias que va a estar un poquito más difícil, no imposible, pero bueno, hay que coordinar…”, explicó la actriz, que por otro lado ocupa su tiempo en el fisiculturismo y en realizar algunos castings para la televisión, pues como anteriormente ha dicho, su carrera frente a las cámaras y sobre los escenarios sigue en pie. “Hay castings por realizar, que tengo por ahí unos cuantos por hacer, entonces seguimos trabajando en eso, y va a ser compaginar en algún momento algún proyecto con las competencias, eso sí va a ser una decisión muy difícil…”, dijo.

