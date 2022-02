¡Ya nació! Natalia Téllez anuncia la llegada de su hija Emilia

Hay imágenes que dicen más que mil palabras y ésta, definitivamente es una. Se trata de la instantánea que esta noche posteó Natalia Téllez en su cuenta de Instagram en la que aparece con su hija Emilia en los brazos, anunciando la llegada de la pequeña. Después de una semana ausente en redes sociales, la presentadora de Netas Divinas reapareció, pero no lo hizo sola, por primera ocasión la vemos desempeñando el papel de mamá. La también actriz se limitó a acompañar esta entrañable foto con un emoji de corazón, como era de esperarse, la noticia provocó revuelo entre sus seguidores que utilizaron este post para felicitarla por el nacimiento de su hija.

Para presentar a Emilia con sus seguidores, Natalia eligió una foto en la que aparece sentada en lo que parece una mecedora, con su hija Emilia en brazos, la presentadora y la bebé fueron captadas mientras tomaban un poco el sol cerca de una ventana. En la foto, Téllez aparece luciendo un maxivestido azul cielo, mientras que su bebé trae puesto un mameluco de peluche con orejas de osito, un outfit con el que arrancó suspiros en redes donde, en tiempo récord conquistó a los seguidores de su famosa mamás, quienes se mostraron muy felices por su llegada.

Entre las reacciones más especiales de la presentación de Emilia en redes, destacan las de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, excompañeras de Natalia Téllez durante su paso por el matutino Hoy. Emocionada de ver a su amiga convertida en mamá, Andrea le escribió: “Ay lloro de alegría. Mereces todo lo bonito de la vida. Te amo. Bendiciones a esa bebecita y a los papás”. Por su parte, Galilea también se mostró muy feliz de saber que Natalia ya tiene entre sus brazos a su pequeñita: “Mi Chuli. ¡Qué bendición! Estoy tan feliz por ti”. Cabe mencionar que como Natalia no acompañó esta imagen de ningún texto, no se sabe con claridad cuándo nació la bebé.

Natalia eligió el mismo medio en el que, en septiembre pasado, dio a conocer que estaba en la dulce espera de su primer hijo con su novio, Antonio Zabala, con quien comenzó a salir en 2019 cuando comenzó la pandemia. Gracias a su trabajo en Netas Divinas, la presentadora se mostró muy abierta en compartir detalles de su embarazo y no sólo reveló el sexo del bebé durante la emisión, sino que también utilizó este espacio para compartir el nombre de su bebé a quien llamó Emilia. Hace un par de semanas, Natalia se dejó consentir por sus compañeras quienes le organizaron un divertido baby shower.

Emilia, una bebé muy querida

Durante este festejo en honor a Emilia, Natalia Téllez reveló conmovida que lo más especial en este embarazo fue la reacción de todas las personas que la quieren y que estaban felices con la llegada de la bebé: “Era mi miedo muy personal tener un bebé, porque siempre me sentí muy solita, porque yo hice mucho de mi camino sola y me encontré gente maravillosa en el camino que me ha arropado, pero creo que lo que yo más quise siempre, sobre todo para una niña, que para mí es muy simbólico, es que estuviera cobijada, que tuviera una red de gente que la ama, que la espera, que la desea”, explicó. La conductora resaltó el amor que antes de nacer ya le hacían sentir a su bebé: “Yo tengo muy claro que Emilia no es mía, que Emilia es de ella, pero sé que está haciendo tan feliz a tanta gente, he sentido tanto amor en las redes y me siento muy bendecida”, dijo.