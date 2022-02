Eugenio Derbez y por qué Alessandra Rosaldo lo hizo cambiar de opinión sobre el matrimonio

El amor que une a Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo es a prueba de todo. Basta con el tiempo que ha transcurrido desde que sus vidas coincidieron hasta el presente, una historia en la que ambos han tenido la fortuna de formar una familia. Con el corazón en la mano, el afamado actor confesó que fue la cantante quien lo hizo cambiar de opinión, pues en el pasado sólo estaba seguro de un par de cosas; que no se quería casar y no deseaba tener más hijos. Sin embargo, el enorme sentimiento que nació entre él y la también actriz lo llevó por otro camino, convencido de que había encontrado finalmente al amor de su vida, aunado a un acontecimiento profesional que marcó un antes y un después en su existencia.

“Alessandra es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es el amor de mi vida. Yo creo que ella llegó a cerrar muchos círculos y muchas historias que quedaron abiertas. Yo no me quería casar, yo pensé que nunca me iba a casar, le tenía yo pavor al compromiso, y de hecho No se aceptan devoluciones está basada un poquito en mí. Ese hombre que tenía mucho miedo al compromiso y que estaba con muchas mujeres… soy yo no queriéndome casar…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado. “Yo no quería ya tener hijos, obviamente yo dije: ‘Ya con tres, ya. Nunca más, y no me quiero casar’, y fue un deal breaker…”

Eugenio contó que conforme pasó el tiempo, la presencia de Alessandra fue primordial, pues al estar seguro de que ella era el amor de su vida, aunado al mensaje que expresó en No se aceptan devoluciones, pudo despojarse del miedo al compromiso. De hecho, la relación que retrató en el filme entre un padre y una niña fue tan profunda que lo quiso llevar a la vida real, por lo que la cantante de Sentidos Opuestos fue pieza clave en el proceso. “Alessandra fue la que llegó a unir todo eso. Por eso no me había yo querido casar con nadie porque nunca había estado seguro de quererme casar con nadie, hasta que conozco a Alessandra es cuando dije: ‘Ella es y aquí es’, y decido casarme por primera vez en mi vida con Alessandra y decido ser padre nuevamente, cosa que es una bendición porque pude con Aitana corregir todos los errores que cometí con mis hijos…”

Alessandra unió a su familia

Su de algo se siente muy orgulloso Eugenio Derbez, es del enorme apego que Alessandra hoy tiene con sus hijos, Aislinn, José Eduardo y Vadhir, algo que se ve reflejado en el día a día y durante sus convivencias. “Alessandra ha sido definitivamente lo que unió a toda la familia, porque ha unido a mis hijos, junto con Aitana ha hecho que volvamos a ser una familia… Hemos hecho una familia que nos vemos poco por el trabajo pero nos queremos mucho…”, explicó el también comediante, quien disfruta al máximo de la estabilidad que ha logrado consolidar a lo largo de su vida.

Por supuesto, Eugenio reconoce que otro aspecto que lo tiene muy feliz es el hecho de que la armonía prevalezca entre sus hijos, quienes permanecen cercanos en todo momento. “A pesar de ser una familia tan disfuncional… pero curiosamente mis hijos entre ellos se adoran. Nunca se han peleado, ni Aislinn con Vadhir ni con José Eduardo…”, contó.

