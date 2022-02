Juan Soler de Maky: 'Somos seres humanos y pensamos diferente, si no estaríamos juntos'

Gracias a la manera de pensar y a la actitud con la que Juan Soler asume los acontecimientos de su vida, el actor ha podido hacer frente a las circunstancias más difíciles, como la de su pasada ruptura sentimental con Maky. Por esta razón, el galán argentino se siente muy orgulloso, ya que tras separarse de la madre de sus hijas, ha podido forjar con ella una relación de amistad y cercanía, en donde la confianza, el respeto y la comunicación han sido primordiales. Recordemos que el intérprete ha sido muy transparente al compartir detalles de este proceso, incluso revelando que a raíz de que su vida amorosa dio un giro determinante, estuvo dos años deprimido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo cierto es que hoy las cosas marchan de manera distinta para Soler, pues ha sabido dar otro enfoque a los complicados instantes por lo que suele atravesar su vida, y el tema de su separación no fue la excepción. “Cuando pasa algo malo, siempre hay algo bueno qué rescatar, rescata lo bueno. Lo malo déjalo que pase, si no tienes nada bueno qué decir de alguien mejor cállate la boca, no lo digas, no hagas daño…”, expresó en durante una entrevista con Mar Saura a través de las redes sociales. De esta manera, puso de frente el aspecto positivo de las experiencias a las que se ha enfrentado, una estrategia que el día de hoy le ha servido para salir adelante y mirar con nuevos ojos su entorno.

El mejor ejemplo de lo antes expuesto por Juan, fue sencillamente el episodio de su ruptura con Maky, pues luego de concluir ese compromiso amoroso, supo que lo más importante era mantener la paz y la cordialidad con su ex. “Esto me permite tener una relación maravillosa con mi exmujer, con Maky tenemos una gran relación y eso hace bien a mis hijas, a mi familia, a mi entorno, a mí me hace muy bien, a ella también me imagino que le hace bien. Tenemos nuestras discusiones, obviamente, somos seres humanos y pensamos completamente diferente, si no estaríamos juntos…”, añadió en un instante de la transmisión, en la que afirmó que destacó ese rasgo que define su personalidad. “Pero sí soy un tipo positivo, sí le encuentro siempre lo bueno a lo malo…”.

VER GALERÍA

¿Qué piensa del amor a primera vista?

Durante la plática, Juan Soler profundizó en varios aspectos relacionados con los temas del corazón, y aunque sí fue muy reservado sobre lo que actualmente ocurre en su vida amorosa, fue muy claro al responder a la pregunta de si cree o no en el amor a primera vista. “Creo en el amor a primera vista como un elemento necesario para seguir adelante. Creo que el amor a primera vista es lo que aterriza ese sentimiento que es tan profundo que es el amor…”, explicó el protagonista de melodramas como La Mexicana y El Güero.

Por supuesto, Juan fue muy sincero al tocar este punto a partir de su propia experiencia, aprovechando el espacio para hacer una confesión. “No lo he vivido (el amor a primera vista), pero sí me he enamorado muchísimo de la imagen, de la sonrisa, de los ojos, de una palabra, de una acción, de una mujer hermosísima, pero es lo que aterriza justamente, lo que te hace creer en el amor eterno porque ahí lo guardas y ahí se quedó…”, aseguró. Y ante el hecho de que hasta el momento no haya tenido la oportunidad de conocer la experiencia del primer amor, dijo: “No me frustra no conseguir ese amor a primera vista…”, aseguró, completamente seguro de lo que quiere.

VER GALERÍA