Aislinn Derbez sobre su contagio de Covid-19: 'Me tumbó física y emocionalmente'

Con la misma transparencia con la que se comunica con sus seguidores en redes sociales, Aislinn Derbez les compartió su experiencia tras superar el Covid-19. Para sorpresa de su comunidad en internet, la hija mayor de Eugenio Derbez reveló que a inicios de este año ella y su pequeña Kailani dieron positivo a Covid-19, una situación que las mantuvo dos semanas en cuarentena, según narró, su hija no presentó síntomas, pero ella sí tuvo fuertes malestares con los que tuvo que lidiar mientras cuidaba a la niña. A unas semanas de haber superado el virus y tras disfrutar de un sanador viaje a Costa Rica en compañía de su hermana Michelle, Aislinn tomó su Instagram para compartir una importante reflexión a la que llegó tras su contagio.

Como descripción de un álbum en el que compartió algunas imágenes de sus días en casa, Aislinn escribió: “Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en Año Nuevo) nos dio el bicho, me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas”. La actriz reveló que fue a inicio de este año cuando, se sumó a la ola de contagios que se registró en el mundo, la cuarentena trajo grandes lecciones para Aislinn, sobre todo, la hizo replantearse el ritmo que estaba llevando: “Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina”.

Luego de un año lleno de éxitos en lo profesional, tanto en la actuación, como en el terreno empresarial con Amai y con su podcast La Magia del Caos, la actriz reconoció que no paró y que, de alguna manera, esta pausa era necesaria: “Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de hacer y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien”, admitió. Sin embargo, el Covid-19 la hizo hacer una importante reflexión: “El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios para parar todo y repensar si realmente esa es la vida y el ritmo al que quiero seguir viviendo”, explicó.

Aunque en los últimos meses intentó mantener el equilibrio desempeñando todas sus facetas, al final, tuvo que poner freno de mano y aprender a recalcular: “Eso de hacer por encima de todo (incluso por encima de mí misma) a mí no me funciona, sólo me frustra y me agota; por eso he aprendido a irme hacia dentro. Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio. Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí. (Ojo, esta no es una invitación a ‘dejar de hacer’ y ‘quedarse esperando a que mágicamente nos sucedan las cosas'. Es una reflexión personal sobre cómo hacer por encima de mí misma a mí no me funciona)”, agregó.

La cuarentena con Kailani

Debido a que también la pequeña Kailani resultó positiva a la prueba de Covid-19, al mismo tiempo que Aislinn, pasaron la cuarentena juntas, una situación muy retadora para la actriz quien sí presentó síntomas, por esta razón, envió un mensaje para todos aquellos que han tenido que enfrentar al virus, solos, acompañados o que lamentablemente han pedido a un ser querido durante esta pandemia: “Aquí unas fotos de esos días de terror donde, afortunadamente, Kai no sólo no tuvo síntomas, sino que traía toda la pila del mundo, mientras yo no me podía ni mover. Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho, a quienes les pegó duro física o emocionalmente, a quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso”, finalizó.