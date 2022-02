Arath de la Torre desmiente los rumores alrededor de él: 'Mis abogados ya están al tanto'

Siempre dispuesto a aclarar los rumores y las situaciones en torno a su persona, Arath de la Torre aprovechó las cámaras del programa televisivo Hoy, del cual es conductor, para desmentir la reciente información dada a conocer por una publicación de espectáculos. Esta situación ocurre a tan solo unos días de que se hablara sobre su salida de la obra de teatro El Tenorio Cómico, por lo que las especulaciones crecieron alrededor de ese tema personal que finalmente ha sido desmentido por el intérprete. Así mismo, aseguró que ante los dichos tomará cartas en el asunto a través de sus abogados, pues su prioridad es proteger la integridad de su familia, algo que no dejará pasar.

Sin más preámbulos, Arath rompió el silencio en uno de los primeros segmentos del matutino para defenderse de los señalamientos, negando rotundamente los dichos que lo han colocado en la mira. “Yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos y descalifico categóricamente la información que se maneja sobre mí en una publicación. Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación…”, dijo el actor, quien destacó la importancia de alzar la voz por el bienestar de los suyos. “Quiero decirles que toda la información la tendrán siempre de mi voz, aquí, en mi casa, en Hoy, dando la cara siempre, defendiendo a mi familia, a mis hijos. Tengo una familia maravillosa, una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos…”, dijo.

Durante su intervención, Arath fue muy puntual al hablar de la manera en que procederá, sin dejar de reconocer a quienes le han brindado su respaldo en medio de esta situación. “Vamos a hacer lo propio, estas cosas no se arreglan en la prensa sino en los juzgados y haremos lo propio y gracias por su apoyo y su cariño siempre, porque ustedes saben quién soy y mucha gente que está aquí saben quién soy. Y finalmente es todo, descalificar lo que esta revista hace normalmente con todos nosotros, que es difamarnos, publicar información falsa, etcétera. Aquí estoy y estaré para dar la cara siempre por mí y por mi hermosa familia…”, agregó.

El apoyo de sus compañeros de Hoy

Luego de que Arath aclarara todo en relación con este rumor, sus compañeros del programa Hoy se mostraron empáticos con él, una de ellas fue Andrea Legarreta, quien de manera breve comentó: “Estamos contigo… El público ya no se traga tan fácil todas las mentiras”. Así mismo, Galilea Montijo expresó: “Qué bueno que lo haces, amigo”. De esta manera, el intérprete pone punto final a los rumores, alertando al público sobre la información que suele publicarse en ese tipo de medios.

Ante lo ocurrido, Arath también aseguró que ya existen antecedentes, por lo cual no se quedará de brazos cruzados, pues este tipo de casos suelen ser comunes entre quienes trabajan en el medio del espectáculo. “Basta ver un poco de las anteriores publicaciones de lo que ha salido de esta persona que está provocando esta situación y pues hay un historial terrible de situaciones que ha provocado esta persona, y es un momento muy importante para ponerle un hasta aquí a este tipo de situaciones. Para que no te pase a ti y no nos vuelva a pasar a nadie y vamos a sentar un precedente…”, comentó el conductor televisivo, quien suele ser muy reservado sobre los acontecimientos relacionados con su vida personal.

