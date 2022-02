Marimar Vega: ‘Me divorcié y ahora me voy a casar’

Si bien Marimar Vega no es fanática de compartir detalles de su vida privada con la prensa, en su cuenta de Instagram, la actriz ha creado una comunidad en la que la transparencia es la base. En ese sentido, hace unas horas, se sintió inspirada y publicó un texto en el que reveló cómo mantiene el equilibrio en su vida. Más sincera que nunca, la actriz enlistó un poco de sus rasgos de personalidad en los que la disciplina siempre va de la mano con su lema de disfrutar al máximo de su existencia. En este texto, también incluyó detalles de su vida amorosa, recordó su divorcio con Luis Ernesto Franco y su proceso de duelo, pero también resaltó lo enamorada que está actualmente de Jerónimo Rodríguez, su prometido.

Aunque al principio de su relación con el fotógrafo había preferido mantener los detalles de su relación en privado, conforme ha evolucionado la relación se ha ido animando a revelar más detalles de su historia de amor, como la imagen del día en que Jerónimo le propuso matrimonio, una fecha en la que Acapulco se convirtió en el telón de fondo para esta romántica memoria. Para explicar la dualidad que habita dentro de ella, Marimar comenzó escribiendo: “Sí, sí como carne y también hago yo, tomo vino y como pizzas, pero también me cuido y como bien. Y también tengo manchas en la piel y líneas expresión y 38 años y también me pongo mil cremas, también a veces se me ve la piel divina, pero a veces no, y tengo estrías y celulitis a veces más, a veces menos”, se lee en la primera parte del texto.

La actriz continuó hablando de su lado más vulnerable, el sentimental, del que suele dar pocos detalles, pero que también forma parte de su realidad: “Y sí, también me enamoro y me desenamoro, me divorcié y ahora me voy a casar y vivo en México, pero también en LA. Y así toda esa dualidad y complejidad soy”, reconoció la actriz quien poco a poco ha ido compartiendo con sus seguidores detalles de su relación con Jerónimo, con quien pronto llegará al altar. Aunque se comprometió en agosto del año pasado, no fue hasta el Año Nuevo que compartió la primera foto de ella luciendo su anillo de compromiso.

Además de abrir su corazón con respecto a su vida personal, Marimar quiso con esta publicación enviar un mensaje de aceptación a sus seguidores a quienes invitó a abrazar todas sus facetas: “Para que dejen de agobiarse y pensar que si hago yoga, no podría comer carne o que si anuncio cremas antiedad no debería tener arrugas. Somos todos muchas cosas mientras tratemos con amor y respeto a los demás y tratamos de ser lo más empáticos posible. Todo está bien acéptense, ámense y ténganse paciencia”, finalizó la actriz provocando la reacción de más de 50 mil seguidores.

Suenan campanas de boda para Marimar

Fue en agosto pasado, cuando Marimar Vega todavía no había hecho pública su relación con Jerónimo Rodríguez en redes, que la firma de joyas Ingrata Fortuna compartió en sus redes sociales fotos del anillo de compromiso que diseñaron especialmente para la actriz. Aunque de primer momento ella prefirió guardar silencio, con los meses, ha ido posteando, fotos, videos y mensajes dedicados a su prometido quien fue recibido por la familia de la actriz con los brazos abiertos, para muestra, las imágenes que los Vega compartieron en redes de su festejo de Año Nuevo, una íntima reunión en la que vimos a Jerónimo convivir con Alberto Guerra, Zuria Vega y con sus dos pequeños hijos, Lúa y Luka.