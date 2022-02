Toño Mauri habla de cómo fue su acercamiento con la familia de Diego Verdaguer

La noticia del sensible fallecimiento de Diego Verdaguer, el pasado 28 de enero, tomó por sorpresa al medio del espectáculo y a los fans del cantante quienes no tenían conocimiento que el cantante estaba luchando contra el Covid-19, desde diciembre pasado. Aunque la familia decidió vivir la hospitalización del argentino en privado, siendo su círculo más cercano el único que tenía conocimiento de la situación. De las personas que sí sabían que Diego estaba atravesando por momentos muy complicados fue Toño Mauri quien, el año pasado también atravesó por una larga lucha contra el virus que derivó en un doble trasplante de pulmón, operación que le salvó la vida. En ese sentido, el actor reveló en entrevista con Ventaneando cómo fue que apoyo a la familia Verdaguer cuando lo buscaron para conocer cómo había sido su caso.

El actor reveló que fue la hija menor del cantante, Ana Victoria, quien se puso en contacto con él para contarle el panorama de su papá y conocer un poco de su testimonio: “Sí, un amigo en común de Ana Victoria y mío, nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno me dio mucho gusto; primero, que me buscará y también me dio gustó platicar con ella, mi experiencia, porque, por lo que me decía, era prácticamente, lo que me había pasado a mí. Sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y, sobre todo, que se sintieran con esa fuerza y esa entereza que se necesita”, explicó Mauri.

Toño reveló el contacto con Ana Victoria se dio recientemente, incluso tuvo la oportunidad de exponerle el caso del cantante a sus médicos quienes también se reunieron con la hija del cantante: “Esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactarla con mis doctores para que platicaran y todo iba bien. Después todo fue a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, obviamente encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas se hicieron cadenas de oración, sobre todo en algo que era tan personal y que se quería mantener así y yo creo que siempre hay que respetar eso”, agregó Toño.

Según contó, su principal objetivo de tener este acercamiento con Ana Victoria era darles esperanza: “Yo hablé con ella y obviamente estaba muy triste, muy, muy triste y con lo que me platicó yo me di cuenta que, era muy parecido a mi caso y entonces lo que le dije y quise hacer es que tuvieran mucha fuerza y no perdieran la esperanza, que pensaran mucho en Dios, le mandé unas oraciones que hacía mi familia cuando estaba así, le sugerí que buscara la presencia de un sacerdote, como debe de ser, y todas esas cosas fueron las que platicamos. Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, unos días que ya no nos escribimos, nosotros pensamos que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos”, reconoció.

Toño Mauri, un testimonio de vida

Con su experiencia, Toño Mauri buscará a ayudar a más personas, pues, aunque han pasado ya dos años desde que comenzó la pandemia, tristemente reconoce que actualmente tiene conocimiento de muchos casos de personas que están luchando por su vida, como lo hizo él: “Desconozco en qué hospital estuvo. Yo le platiqué lo que yo viví, no todo obviamente, pero detalles importantes, después me dijo que se había sentido muy bien hablando conmigo. Es algo que ya me ha estado pasando ahora que ya estoy más recuperado, mucha gente me ha buscado con casos de familiares o amigos que están pasando por esta situación y tristemente veo que son muchas las personas que están pasando por este problema. Mi intención es platicar, ayudar a personas que lo necesitan, sobre todo a las familias que son las que pasan por un trance muy fuerte”, finalizó.