Danilo Carrera vuelca todo su apoyo en Michelle Renaud

Luego de su ruptura sentimental, Danilo Carrera y Michelle Renaud han logrado forjar una estrecha relación de amistad, situación que les ha permitido permanecer unidos ante cualquier circunstancia. Precisamente, el galán de la pantalla chica se ha tomado el tiempo para reiterar su apoyo a la actriz de telenovelas, quien a lo largo de estos días ha sido muy transparente al hablar de diversos acontecimientos ligados a su vida personal. De hecho, fue a través de las redes sociales, -espacio en el que más de una vez han presumido su cercanía-, que el actor alzó la voz por la guapa intérprete, por quien tiene un cariño muy especial del que en más de una ocasión ha hablado públicamente.

Danilo se tomó un tiempo para hacer un comentario en una de las publicaciones de Michelle, y en la que precisamente habla de lo que ocurre en su vida en este instante. Fueron varios los famosos que reaccionaron de inmediato, pero las palabras del ecuatoriano sin duda llamaron mucho la atención. “¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Eres tu mejor rol en la vida y Marcelo no puede estar en mejores manos!”, escribió en las primeras líneas de su mensaje, poniendo en alto la faceta de Michelle como mamá. Cabe destacar que Danilo tiene una conexión muy especial con el pequeño, por lo que esta ha sido la mejor oportunidad para dar muestra de su afecto por ambos.

Antes de finalizar su mensaje, Danilo también habló de lo que siente por Michelle y Marcelo, sin dejar de hacer énfasis en los méritos que la protagonista de melodramas como Quererlo Todo o Hijas de la Luna, ha podido atesorar de su experiencia en la maternidad. “Los adoro a los dos, y yo que he estado ahí, sé que has hecho todo de la manera más amorosa y generosa”, agregó el actor sin ahondar en más, siempre transparente a la hora de expresar sus sentimientos por la guapa actriz, quien de la misma manera tuvo el respaldo de sus seguidores.

¿Siguen juntos?

Tanto Danilo como Michelle han hablado públicamente sobre la postura que hoy mantienen, asumiendo con madurez la situación de su rompimiento. Sin embargo, en días pasados las alertas se encendieron entre sus fanáticos, tras salir a la luz que los actores se encontraban juntos, y que incluso se habían contagiado de Covid al mismo tiempo. “Sí, qué te digo”. De inmediato, la reportera del programa Hoy quiso saber más detalles de esta situación.“¿Pues tú qué crees? Pues nos contagiamos”, confirmando así que durante esos días estuvieron haciéndose compañía.

Lo cierto es que para Danilo, Michelle es una mujer ejemplar, por lo que se ha tomado el tiempo para expresarse de ella con las palabras más sinceras.“Michelle es un baluarte mexicano que no cuidan, es una gran persona y no es agradable lo que dicen, pero a algunos les funciona para vender o ganar seguidores. Cuando estás seguro de la persona y de la relación que tuviste sabes que eso no es verdad, y Michelle es una súper mujer…”, explicó, lamentando así los rumores que suelen difundirse a través de diversos medios.

