Andrea Legarreta regresa a Hoy tras superar por segunda ocasión al Covid-19

Después de una semana en cuarentena tras dar positivo, por segunda ocasión, a Covid-19, Andrea Legarreta regresó esta mañana a Hoy. Emocionada de poder reincorporarse al trabajo tras superar satisfactoriamente el virus, Andrea se dejó consentir por sus compañeros conductores a quienes les contó cómo se sintió en esta ocasión. La presentadora destacó que, a diferencia de la primera ocasión que le dio, cuando todavía no estaba vacunada, esta vez, los síntomas fueron mucho más leves, pues recordemos que, la primera vez que tuvo Covid, incluso tuvo que acudir al hospital donde la mantuvieron en observación hasta que venció al virus.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A su salida de Hoy, Andrea se reencontró con los medios de comunicación que la esperaron a las afueras de Televisa para conocer detalles de su estado de salud: “Me siento bien, la verdad me siento muy bien, lo único que me queda un poquito es que sigo mormada, al parecer es porque se quedó un poco inflamada, poquito, pero la verdad es que ya los doctores me dijeron: ‘Ya vete a trabajar''', comentó la actriz, de acuerdo con información del periodista Edén Dorantes. Aunque estuvo en casa, Andrea reconoció que no pudo reposar como hubiera querido: “La verdad es que no me puse a descansar como tal, porque estaba ya sabes, pendiente del banco, de la escuela de las niñas, acomodando cosas”, explicó.

VER GALERÍA

Pese a que los malestares no se comparan con que sintió la primera ocasión, sí pasó por momentos en los que el virus la hizo parar por completo: “Sí hubo como tres días que estuvieron muy duros, porque tengo compañeros, amigos, que estuvieron y, como si nada, y a mí sí me pegó como tres días, pero como una gripa fuerte, nunca como la primera vez, siento que la vacuna hizo la diferencia, desde mi punto de vista, porque la verdad, la primera vez no me fue nada bien, ustedes lo saben, entonces, haberla librado es una bendición”, agregó la presentadora. Andrea reveló que las dos veces que ha tenido Covid, ha mantenido una actitud positiva: “Ni la primera vez, ni esta, he tenido miedo, trato de no darle fuerza a ese sentir y a ese pensar, porque lo único que haces es pasarla mal, angustiarte, angustiar a tu gente y la verdad es que preferí conectar con lo positivo, informarme”.

Debido a que, hace unas semanas su esposo, Erik Rubín, fue quien dio positivo, la prensa quiso saber si sus hijas, Nina y Mía, también se contagiaron: “No les dio, a Nina, por ejemplo, en el teatro en la obra en la que está, le ha dado a muchos del elenco, pero las dos la han librado muy bien, gracias a Dios”, dijo. Andrea contó cómo le hicieron para evitar que sus hijas se contagiaran: “Cuando a él le dio, no, él se aisló y yo con mis hijas”. La presentadora reconoció que debido a que su marido acababa de salir del Covid, sí la pudo apoyar en estos días: “A Erik le había dado un par de semanas antes, entonces, claro, él estaba muy cerca de mí”.

VER GALERÍA

La segunda cuarentena de Andrea Legarreta

La semana pasada, la ausencia de Andrea Legarreta llamó la atención en el foro de Hoy, la razón, ella misma la explicó a través de un enlace, vía Zoom, desde su casa, donde reveló que había dado positivo a Covid-19, por segunda ocasión: “Estoy aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás, la verdad que me siento muy bien, como cuando te da una gripilla. De pronto en la noche como dolorcito de cuerpo, dolor de cabeza, como mucho frío, entonces le digo a Erik: ‘Que se me hace’ y sí”. Sobre la diferencia de su primer contagio y éste, puntualizó: “Les quiero decir que ya probé la primera versión, sin vacunar y la otra variante, quizás, porque no sé cuál es, pero sí esta manera en la que lo estoy viviendo es distinta, yo me tomo el medicamento que me mandó el doc y al momento me siento bien”.