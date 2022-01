'He cargado con esto toda la vida', Eugenio Derbez sobre los rumores de su boda falsa con Victoria Ruffo

Por primera vez, Eugenio Derbez habló a corazón abierto, y con detalles puntuales, de los señalamientos hacia su persona por supuestamente haber realizado una boda falsa con Victoria Ruffo en el pasado, tras tomar la decisión de vivir con ella al enterarse de que esperaban un hijo. De lo más transparente, el también comediante dio su versión de los hechos, asegurando que todo surgió a partir de que le entregó el anillo a la actriz, una iniciativa que, asegura, fue tomada por la estrella. “Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida…”, explicó en entrevista con Yordi Rosado.

De lo más seguro, Eugenio relató cómo después de irse a vivir con Victoria, la estrella de telenovelas le hizo una propuesta, la cual él aceptó y juntos comenzaron a enfocarse ello. “Resulta que cuando regreso y digo: ‘Vamos a intentarlo, vamos a vivir juntos’. Me dice: ¿Qué le vamos a decir a la prensa?... Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos’…”, dijo el productor de cine, quien recuerda que se le ocurrió idear una celebración, a manera de acto romántico, para entregar la joya a Ruffo, esto en compañía de sus amigos.

Tras definir que realizaría una “fiesta de disfraces tipo boda”, Eugenio puso manos a la obra para sorprender a Victoria, por lo que improvisó el festejo en donde hubo como menú hamburguesas y pizzas y hasta un vestido de novia, ceremonia en la que según Eugenio el actor Marcial Casale fue designado como padre, a quien Victoria conocía muy bien, según explicó. “La mando citar, le hago la sorpresa… Salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega esta mujer y ve a todos sus amigos…”. Posteriormente, Derbez recuerda que Ruffo se puso el vestido de novia, por lo que procedieron a ponerse los anillos para consumar el festejo.

Transcurrido el tiempo desde ese episodio, Eugenio tomó la decisión de separarse de Victoria, por lo que supone que el tema de aquella celebración, que se hizo mediático, fue utilizado como argumento por la actriz cuando mantuvieron un conflicto legal por la patria potestad de José Eduardo, su hijo. “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a… Victoria Ruffo?”, contó. “¿Por qué los medios no investigan un poquito más?... Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos… y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa…”.

La importante petición que le hizo a José Eduardo

Años después, y ante la atención que generó esta situación, Eugenio Derbez hizo una importante petición a su hijo José Eduardo, esto como regalo de bodas al unir su vida a la de Alessandra Rosaldo. “Cuando me iba yo a casar con Alessandra, hablando con José Eduardo, le dije: ‘Quiero un regalo de bodas, quiero que hables con tu mamá, y quiero que le digas que por favor diga la verdad. Es todo lo que quiero. Es ese es mi mejor regalo de bodas tuyo, o de tu mamá o de quien quieras, pero dame eso de regalo de bodas, díselo. Y además si no lo un día de verdad voy a hacer lago y la voy a exponer, y no lo quiero hacer’. Habló con ella y dijo (Victoria): ‘No lo voy a hacer’, y hasta la fecha no lo ha querido hacer…”, reveló.

